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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T09:05
2023-01-26T09:05
2023-01-26T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Ограничение движения на мосту ввели в полночь, работы планировали завершить к 12:00. Однако выполнить их удалось на четыре часа раньше заявленного срока.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для проездаКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230122/v-bolgarii-otkrestilis-ot-prichastnosti-k-teraktu-na-krymskom-mostu-1126524512.html
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крым, крымский мост, минтранс россии, новости крыма, транспорт, общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Минтранс России: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
09:05 26.01.2023 (обновлено: 09:11 26.01.2023)