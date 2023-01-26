https://crimea.ria.ru/20230126/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1126595319.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T09:05

2023-01-26T09:05

2023-01-26T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Ограничение движения на мосту ввели в полночь, работы планировали завершить к 12:00. Однако выполнить их удалось на четыре часа раньше заявленного срока.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для проездаКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230122/v-bolgarii-otkrestilis-ot-prichastnosti-k-teraktu-na-krymskom-mostu-1126524512.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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