Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230126/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1126595319.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T09:05
2023-01-26T09:11
крым
крымский мост
минтранс россии
новости крыма
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf13eb83735b51ada2210ad84fb0c113.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Ограничение движения на мосту ввели в полночь, работы планировали завершить к 12:00. Однако выполнить их удалось на четыре часа раньше заявленного срока.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для проездаКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230122/v-bolgarii-otkrestilis-ot-prichastnosti-k-teraktu-na-krymskom-mostu-1126524512.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_612b8eed5d3a7671715e7969f56068bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, минтранс россии, новости крыма, транспорт, общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Минтранс России: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

09:05 26.01.2023 (обновлено: 09:11 26.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Ограничение движения на мосту ввели в полночь, работы планировали завершить к 12:00. Однако выполнить их удалось на четыре часа раньше заявленного срока.
"Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 18:31
В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост закрыли для проезда
Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
 
КрымКрымский мостМинтранс РоссииНовости КрымаТранспортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Как работает Керченская переправа 26 января – трафик, паромы и погода
09:18В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации
09:05Движение по Крымскому мосту возобновлено
08:45Горячая линия Социального фонда РФ в Крыму: куда звонить и что спрашивать 1:03
08:29Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"
07:58Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов
07:32Как приход "Сбербанка" в Крым повлияет на рынок недвижимости
07:03Человек в коляске: пляжи Крыма станут дружелюбнее для инвалидов и пожилых
03:09Как оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в Крыму 2:46
00:15Крымский мост закрыли для проезда
00:01Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 января
22:16Главные новости Крыма: 25 января
21:42Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США
21:33Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России 0:44
20:39Нашествие Чебурашек: Роскачество проверит безопасность игрушек
20:16США отправят на Украину танки M1 Abrams - Байден
20:15Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха 3:55
20:01Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева
19:51И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опасной
Лента новостейМолния