https://crimea.ria.ru/20230126/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-1126588182.html

Крымский мост закрыли для проезда

Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Крымский мост закрыли для проезда

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничено с полуночи и на 12 часов в связи с ремонтными работами. Об этом напомнили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 26.01.2023

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2023-01-26T00:15

2023-01-26T00:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничено с полуночи и на 12 часов в связи с ремонтными работами. Об этом напомнили в Минтрансе России.Автомобилистам рекомендуют учитывать это при планировании поездок и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы выполняют поэтапно с введением временного ограничения проезда. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуХуснуллин оценил надежность Крымского мостаПутин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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