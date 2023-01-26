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Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Крымский мост закрыли для проезда
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничено с полуночи и на 12 часов в связи с ремонтными работами. Об этом напомнили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T00:15
2023-01-26T00:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничено с полуночи и на 12 часов в связи с ремонтными работами. Об этом напомнили в Минтрансе России.Автомобилистам рекомендуют учитывать это при планировании поездок и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы выполняют поэтапно с введением временного ограничения проезда. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуХуснуллин оценил надежность Крымского мостаПутин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымский мост, транспорт, керчь, кубань, общество, чп на крымском мосту
Крымский мост закрыли для проезда
Минтранс России: Крымский мост закрыт до 12 часов дня на ремонтные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничено с полуночи и на 12 часов в связи с ремонтными работами. Об этом напомнили в Минтрансе России.
"25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26 января 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуют учитывать это при планировании поездок и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы выполняют поэтапно с введением временного ограничения проезда. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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