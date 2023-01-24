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Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт
Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт
Жителя Евпатории приговорили к семи годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T15:51
2023-01-24T15:51
2023-01-24T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Жителя Евпатории приговорили к семи годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одном из домов на евпаторийской улице Кропоткина. Между подсудимым и его знакомым во время распития спиртного вспыхнул конфликт."В ходе ссоры злоумышленник, вооружившись отверткой, нанес не менее 10 ударов пострадавшему. От полученных травм, осложненных массивной кровопотерей, мужчина скончался, находясь в доме", - проинформировали в прокуратуре.Личность подсудимого оперативно установили и задержали его. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.
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Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт
Прокуратура: житель Евпатории получил 7 лет строгого режима за жестокое убийство
15:51 24.01.2023 (обновлено: 15:52 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Жителя Евпатории приговорили к семи годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одном из домов на евпаторийской улице Кропоткина. Между подсудимым и его знакомым во время распития спиртного вспыхнул конфликт.
"В ходе ссоры злоумышленник, вооружившись отверткой, нанес не менее 10 ударов пострадавшему. От полученных травм, осложненных массивной кровопотерей, мужчина скончался, находясь в доме", - проинформировали в прокуратуре.
Личность подсудимого оперативно установили и задержали его. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.