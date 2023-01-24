https://crimea.ria.ru/20230124/zverskoe-ubiystvo-otvertkoy-v-evpatorii--sud-vynes-verdikt-1126557790.html

Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт

Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт

Жителя Евпатории приговорили к семи годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T15:51

2023-01-24T15:51

2023-01-24T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Жителя Евпатории приговорили к семи годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одном из домов на евпаторийской улице Кропоткина. Между подсудимым и его знакомым во время распития спиртного вспыхнул конфликт."В ходе ссоры злоумышленник, вооружившись отверткой, нанес не менее 10 ударов пострадавшему. От полученных травм, осложненных массивной кровопотерей, мужчина скончался, находясь в доме", - проинформировали в прокуратуре.Личность подсудимого оперативно установили и задержали его. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20230112/pyanaya-kerchanka-nanesla-pyat-nozhevykh-sozhitelyu-chtoby-ispugat-1126354409.html

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крым, евпатория, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, суды крыма, закон и право