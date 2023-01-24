https://crimea.ria.ru/20230124/krym-vo-vlasti-antitsiklona-prognoz-pogody-na-vtornik-1126540724.html
Крым во власти антициклона: прогноз погоды на вторник
Крым во власти антициклона: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Крым во власти антициклона: прогноз погоды на вторник
Погоду в Крыму продолжает определять антициклон, обещая полуострову сухую туманную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T00:01
2023-01-24T00:01
2023-01-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму продолжает определять антициклон, обещая полуострову сухую туманную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4...+6.В Севастополе сухо и облачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8.Ночью в Ялте и Алуште +4…+6, в Евпатории -1…+1, в Судаке и Феодосии 0…2 тепла. Дневная температура в городах полуострова составит +6…+8 градусов. Сохранится переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов, спрогнозировали ранее в центре погоды "ФОБОС".Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году
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новости крыма, крым, крымская погода, погода, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Крым во власти антициклона: прогноз погоды на вторник
Прогноз погоды в Крыму на 24 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму продолжает определять антициклон, обещая полуострову сухую туманную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В отдельных районах ожидается туман, в ночные и утренние часы гололед. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6, днем +4…+9", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4...+6.
В Севастополе сухо и облачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8.
Ночью в Ялте и Алуште +4…+6, в Евпатории -1…+1, в Судаке и Феодосии 0…2 тепла. Дневная температура в городах полуострова составит +6…+8 градусов. Сохранится переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.
В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов, спрогнозировали
ранее в центре погоды "ФОБОС".
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