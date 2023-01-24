https://crimea.ria.ru/20230124/krym-vo-vlasti-antitsiklona-prognoz-pogody-na-vtornik-1126540724.html

Крым во власти антициклона: прогноз погоды на вторник

Крым во власти антициклона: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Крым во власти антициклона: прогноз погоды на вторник

Погоду в Крыму продолжает определять антициклон, обещая полуострову сухую туманную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.01.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму продолжает определять антициклон, обещая полуострову сухую туманную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +4...+6.В Севастополе сухо и облачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8.Ночью в Ялте и Алуште +4…+6, в Евпатории -1…+1, в Судаке и Феодосии 0…2 тепла. Дневная температура в городах полуострова составит +6…+8 градусов. Сохранится переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.В последнюю декаду января в Крыму сильных морозов и снега не прогнозируется, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +11 градусов, спрогнозировали ранее в центре погоды "ФОБОС".Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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