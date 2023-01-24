https://crimea.ria.ru/20230124/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-24-yanvarya-1126546899.html

Как работает Керченская паромная переправа 24 января

Как работает Керченская паромная переправа 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Как работает Керченская паромная переправа 24 января

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений на вторник нет. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T09:47

2023-01-24T09:47

2023-01-24T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений на вторник нет. Об этом сообщили в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета, 24 января ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +4…6, воды в море +3…4", - говорится в сообщении ведомства.Как ходят паромы на Керченской переправеПаромами курсируют на линии, в общей сложности они выполнил более 1,7 тысяч рейсов.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Сухопутный маршрут в КрымДорога в Крым пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ее протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.

https://crimea.ria.ru/20230124/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov-1126546765.html

https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, керченская паромная переправа, общество, транспорт, минтранс крыма