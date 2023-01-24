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Как работает Керченская паромная переправа 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Как работает Керченская паромная переправа 24 января
Как работает Керченская паромная переправа 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Как работает Керченская паромная переправа 24 января
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений на вторник нет. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T09:47
2023-01-24T09:49
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений на вторник нет. Об этом сообщили в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета, 24 января ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +4…6, воды в море +3…4", - говорится в сообщении ведомства.Как ходят паромы на Керченской переправеПаромами курсируют на линии, в общей сложности они выполнил более 1,7 тысяч рейсов.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Сухопутный маршрут в КрымДорога в Крым пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ее протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
https://crimea.ria.ru/20230124/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov-1126546765.html
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новости крыма, крым, керченская паромная переправа, общество, транспорт, минтранс крыма
Как работает Керченская паромная переправа 24 января

Минтранс: Керченская паромная переправа 24 января работает в штатном режиме

09:47 24.01.2023 (обновлено: 09:49 24.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, штормовых предупреждений на вторник нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 24 января ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +4…6, воды в море +3…4", - говорится в сообщении ведомства.
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Как ходят паромы на Керченской переправе

Паромами курсируют на линии, в общей сложности они выполнил более 1,7 тысяч рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 70 954 пассажира, 53 361 единица автотранспорта и 5 941 железнодорожный вагон", - рассказали в Минтрансе.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.

Сухопутный маршрут в Крым

Дорога в Крым пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ее протяженность – 387 км.
Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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