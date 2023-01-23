Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь
Сотрудники банка РНКБ высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБСотрудники РНКБ высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) провел социально-экологическую акцию, в рамках которой его сотрудники высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке, сообщает банк.
Живые деревья были приобретены банком в питомниках для растений и во время новогодних праздников украшали отделения РНКБ в разных городах Крыма.
"Сотрудники РНКБ обеспечивали уход за живыми елками в офисах, уход за деревьями также будет обеспечиваться и после высадки в парковой зоне. Такой подход соответствует принципам рационального природопользования и реализован в соответствии с целями устойчивого развития, что помогает снижать негативное воздействие на окружающую среду и сохранять природные богатства в регионах присутствия банка", - отмечается в сообщении.
Акция проходила при участии экологического партнера банка – ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство". Основные направления партнерства – защита и воспроизводство лесов, озеленение общественных территорий и сохранение особо охраняемых природных территорий.
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