Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230123/sotrudniki-rnkb-podarili-ofisnym-novogodnim-lkam-vtoruyu-zhizn-1126535656.html
Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь
Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь
РНКБ Банк (ПАО) провел социально-экологическую акцию, в рамках которой его сотрудники высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке, сообщает банк. РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T16:04
2023-01-23T16:04
рнкб (пао)
экология
новости крыма
общество
судак
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126535420_0:129:2472:1520_1920x0_80_0_0_eaf183289d9ae3212586b5da17df95ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) провел социально-экологическую акцию, в рамках которой его сотрудники высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке, сообщает банк.Живые деревья были приобретены банком в питомниках для растений и во время новогодних праздников украшали отделения РНКБ в разных городах Крыма.Акция проходила при участии экологического партнера банка – ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство". Основные направления партнерства – защита и воспроизводство лесов, озеленение общественных территорий и сохранение особо охраняемых природных территорий.
https://crimea.ria.ru/20230108/ekologicheskaya-aktsiya-elkovorot-kuda-v-krymu-sdat-elku-1126217543.html
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126535420_138:0:2335:1648_1920x0_80_0_0_1ddf3be1709dfbc0c87410219206ef2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), экология, новости крыма, общество, судак, крым
Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь

Сотрудники банка РНКБ высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке

16:04 23.01.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБСотрудники РНКБ высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке
Сотрудники РНКБ высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) провел социально-экологическую акцию, в рамках которой его сотрудники высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке, сообщает банк.
Живые деревья были приобретены банком в питомниках для растений и во время новогодних праздников украшали отделения РНКБ в разных городах Крыма.
"Сотрудники РНКБ обеспечивали уход за живыми елками в офисах, уход за деревьями также будет обеспечиваться и после высадки в парковой зоне. Такой подход соответствует принципам рационального природопользования и реализован в соответствии с целями устойчивого развития, что помогает снижать негативное воздействие на окружающую среду и сохранять природные богатства в регионах присутствия банка", - отмечается в сообщении.
Акция проходила при участии экологического партнера банка – ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство". Основные направления партнерства – защита и воспроизводство лесов, озеленение общественных территорий и сохранение особо охраняемых природных территорий.
Елка
8 января, 08:56
Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку
 
РНКБ (ПАО)ЭкологияНовости КрымаОбществоСудакКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52В ДТП с двумя иномарками в Саках пострадали женщина и ребенок
17:24Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин
16:48Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
16:25Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США
16:04Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь
15:48Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны
15:28Автомобиль "скорой" попал в ДТП в Симферополе – есть пострадавшие
15:24Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму
15:11Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму СК возбудил уголовное дело
14:42Российские войска освободили Краснополье в Донбассе
14:35Столица Крыма останется без света на два дня: график и адреса
14:20Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров
14:10Крымские спасатели сняли трех туристов с горы Южная Демерджи
13:59Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР
13:57ОРВИ и грипп "косят" крымчан
13:23Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе
13:00Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать
12:56Россия высылает посла Эстонии
12:42Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в Севастополе
12:04Киев использует АЭС для хранения западного оружия
Лента новостейМолния