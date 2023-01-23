https://crimea.ria.ru/20230123/sotrudniki-rnkb-podarili-ofisnym-novogodnim-lkam-vtoruyu-zhizn-1126535656.html

Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь

Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь

РНКБ Банк (ПАО) провел социально-экологическую акцию, в рамках которой его сотрудники высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке, сообщает банк. РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T16:04

2023-01-23T16:04

2023-01-23T16:04

рнкб (пао)

экология

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) провел социально-экологическую акцию, в рамках которой его сотрудники высадили 37 елей в парковой зоне у школы №4 в Судаке, сообщает банк.Живые деревья были приобретены банком в питомниках для растений и во время новогодних праздников украшали отделения РНКБ в разных городах Крыма.Акция проходила при участии экологического партнера банка – ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство". Основные направления партнерства – защита и воспроизводство лесов, озеленение общественных территорий и сохранение особо охраняемых природных территорий.

https://crimea.ria.ru/20230108/ekologicheskaya-aktsiya-elkovorot-kuda-v-krymu-sdat-elku-1126217543.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экология, новости крыма, общество, судак, крым