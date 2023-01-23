https://crimea.ria.ru/20230123/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-na-utro-ponedelnika-1126527026.html

Ситуация на Керченской переправе на утро понедельника

Ситуация на Керченской переправе на утро понедельника - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Ситуация на Керченской переправе на утро понедельника

Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом в понедельник утром сообщила пресс-служба Минтранса... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T09:56

2023-01-23T09:56

2023-01-23T09:56

керченская паромная переправа

керченский пролив

новости крыма

крым

черное море

транспорт

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом в понедельник утром сообщила пресс-служба Минтранса России. Погода в акватории"Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 23 января ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +3…5, температура воды в море +3…4 градуса", - сообщили в профильном министерстве.Трафик на Керченской переправеС начала работы Керченской переправы выполнено 1 695 рейсов."В обе стороны перевезены в общей сложности 70 217 пассажиров, 52 740 единиц автотранспорта и 5 903 железнодорожных вагона", – уточнили в ведомстве.Альтернативный путь в КрымДобраться на полуостров также можно по альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, или по Крымскому мосту. Однако по мосту движение грузовиков пока закрыто. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части путепровода, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения. Всего предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить работы строители рассчитывают в феврале.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн ж/д-состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ФСБ России заявили, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично руководитель этого ведомства Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мостуУникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского мостаТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо

керченский пролив

крым

черное море

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, керченский пролив, новости крыма, крым, черное море, транспорт, кубань