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Какой сегодня праздник: 23 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Какой сегодня праздник: 23 января
Какой сегодня праздник: 23 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Какой сегодня праздник: 23 января
23 января мир учится каллиграфии и отмечает День ручного письма (или День почерка), а китайцы празднуют Всемирный день свободы. Также в этот день родился... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-23T00:00
2023-01-22T11:39
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 23 января мир учится каллиграфии и отмечает День ручного письма (или День почерка), а китайцы празднуют Всемирный день свободы. Также в этот день родился режиссер "Веселых ребят" Григорий Александров.Что празднуют в миреВ век цифровых технологий День ручного письма, он же День почерка – довольно актуальный праздник. Он учрежден с целью напомнить жителям планеты об уникальности ручного письма. Дата приурочена ко дню рождения американского политика Джона Хэнкока – 23 января 1737 года. Он первым поставил свою крупную подпись под Декларацией Независимости США.Китай отмечает памятную дату – Всемирный день свободы. Она была установлена в 1954 году в честь возвращения на родину тайваньских военнопленных с Корейской войны. Наиболее активно дату чествует Всемирная антикоммунистическая Лига, так как в Корейской войне принимали участие свыше 30 тысяч тайваньских китайцев-гоминьдановцев (республиканцев, противников коммунизма).Знаменательные событияВ 1849 году в городке Женева штата Нью-Йорк впервые в истории женщине был вручен диплом врача. Ей стала англичанка Элизабет Блэквелл, впоследствии открывшая в Нью-Йорке больницу для женщин и медицинские курсы при ней.В 1895 году произошла первая официально задокументированная высадка человека на Антарктическом континенте. В этот день капитан шведского китобойного судна "Антарктик" Леонард Кристенсен решил отправить лодку к берегу материка около мыса Адэр у северной оконечности земли Королевы Виктории.В 1942 году Совнарком СССР принял постановление "Об устройстве детей, оставшихся без родителей". Начали создаваться специальные комиссии по размещению сирот, их воспитанию и трудоустройству.В 1960 году швейцарский океанолог Жак Пикар и американский ученый Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров.Кто родился23 января 1783 года родился француз Мари-Анри Бейль, ставший писателем с псевдонимом Стендаль. Ему пророчили будущее математика. Но с приходом к власти во Франции Наполеона Бонапарта планы поменялись: надев погоны военного, Стендаль отправился в Италию, которую горячо полюбил. Там же проявился его писательский талант. Ведущие книги мастера: "Расин и Шекспир", "Красное и черное", "Пармская обитель".120 лет назад на свет появился советский кинорежиссер Григорий Александров. Он с детства тяготел к музыке и сцене, закончил режиссерские курсы Рабоче-крестьянского театра. В 1924 году совместно с коллегой Сергеем Эйзенштейном снял первые фильмы "Стачка" и "Броненосец Потемкин". Лентой Александрова "Веселые ребята" восхитился сам Сталин. Среди других работ режиссера "Волга-Волга", "Светлый путь", "Весна".Также 23 января родились американский актер Ричард Дин Андерсон, принцесса Монако Каролина, российская телеведущая Ольга Шелест и другие.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 23 января

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 23 января

00:00 23.01.2023
 
© РИА Новости . В. Чистяков / Перейти в фотобанкПейзаж Антарктиды
Пейзаж Антарктиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . В. Чистяков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 23 января мир учится каллиграфии и отмечает День ручного письма (или День почерка), а китайцы празднуют Всемирный день свободы. Также в этот день родился режиссер "Веселых ребят" Григорий Александров.

Что празднуют в мире

В век цифровых технологий День ручного письма, он же День почерка – довольно актуальный праздник. Он учрежден с целью напомнить жителям планеты об уникальности ручного письма. Дата приурочена ко дню рождения американского политика Джона Хэнкока – 23 января 1737 года. Он первым поставил свою крупную подпись под Декларацией Независимости США.
Китай отмечает памятную дату – Всемирный день свободы. Она была установлена в 1954 году в честь возвращения на родину тайваньских военнопленных с Корейской войны. Наиболее активно дату чествует Всемирная антикоммунистическая Лига, так как в Корейской войне принимали участие свыше 30 тысяч тайваньских китайцев-гоминьдановцев (республиканцев, противников коммунизма).

Знаменательные события

В 1849 году в городке Женева штата Нью-Йорк впервые в истории женщине был вручен диплом врача. Ей стала англичанка Элизабет Блэквелл, впоследствии открывшая в Нью-Йорке больницу для женщин и медицинские курсы при ней.
В 1895 году произошла первая официально задокументированная высадка человека на Антарктическом континенте. В этот день капитан шведского китобойного судна "Антарктик" Леонард Кристенсен решил отправить лодку к берегу материка около мыса Адэр у северной оконечности земли Королевы Виктории.
В 1942 году Совнарком СССР принял постановление "Об устройстве детей, оставшихся без родителей". Начали создаваться специальные комиссии по размещению сирот, их воспитанию и трудоустройству.
В 1960 году швейцарский океанолог Жак Пикар и американский ученый Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров.

Кто родился

23 января 1783 года родился француз Мари-Анри Бейль, ставший писателем с псевдонимом Стендаль. Ему пророчили будущее математика. Но с приходом к власти во Франции Наполеона Бонапарта планы поменялись: надев погоны военного, Стендаль отправился в Италию, которую горячо полюбил. Там же проявился его писательский талант. Ведущие книги мастера: "Расин и Шекспир", "Красное и черное", "Пармская обитель".
120 лет назад на свет появился советский кинорежиссер Григорий Александров. Он с детства тяготел к музыке и сцене, закончил режиссерские курсы Рабоче-крестьянского театра. В 1924 году совместно с коллегой Сергеем Эйзенштейном снял первые фильмы "Стачка" и "Броненосец Потемкин". Лентой Александрова "Веселые ребята" восхитился сам Сталин. Среди других работ режиссера "Волга-Волга", "Светлый путь", "Весна".
Также 23 января родились американский актер Ричард Дин Андерсон, принцесса Монако Каролина, российская телеведущая Ольга Шелест и другие.
 
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