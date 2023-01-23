https://crimea.ria.ru/20230123/Kakoy-segodnya-prazdnik-23-yanvarya_-1117883692.html

Какой сегодня праздник: 23 января

Какой сегодня праздник: 23 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Какой сегодня праздник: 23 января

23 января мир учится каллиграфии и отмечает День ручного письма (или День почерка), а китайцы празднуют Всемирный день свободы. Также в этот день родился... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-23T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 23 января мир учится каллиграфии и отмечает День ручного письма (или День почерка), а китайцы празднуют Всемирный день свободы. Также в этот день родился режиссер "Веселых ребят" Григорий Александров.Что празднуют в миреВ век цифровых технологий День ручного письма, он же День почерка – довольно актуальный праздник. Он учрежден с целью напомнить жителям планеты об уникальности ручного письма. Дата приурочена ко дню рождения американского политика Джона Хэнкока – 23 января 1737 года. Он первым поставил свою крупную подпись под Декларацией Независимости США.Китай отмечает памятную дату – Всемирный день свободы. Она была установлена в 1954 году в честь возвращения на родину тайваньских военнопленных с Корейской войны. Наиболее активно дату чествует Всемирная антикоммунистическая Лига, так как в Корейской войне принимали участие свыше 30 тысяч тайваньских китайцев-гоминьдановцев (республиканцев, противников коммунизма).Знаменательные событияВ 1849 году в городке Женева штата Нью-Йорк впервые в истории женщине был вручен диплом врача. Ей стала англичанка Элизабет Блэквелл, впоследствии открывшая в Нью-Йорке больницу для женщин и медицинские курсы при ней.В 1895 году произошла первая официально задокументированная высадка человека на Антарктическом континенте. В этот день капитан шведского китобойного судна "Антарктик" Леонард Кристенсен решил отправить лодку к берегу материка около мыса Адэр у северной оконечности земли Королевы Виктории.В 1942 году Совнарком СССР принял постановление "Об устройстве детей, оставшихся без родителей". Начали создаваться специальные комиссии по размещению сирот, их воспитанию и трудоустройству.В 1960 году швейцарский океанолог Жак Пикар и американский ученый Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров.Кто родился23 января 1783 года родился француз Мари-Анри Бейль, ставший писателем с псевдонимом Стендаль. Ему пророчили будущее математика. Но с приходом к власти во Франции Наполеона Бонапарта планы поменялись: надев погоны военного, Стендаль отправился в Италию, которую горячо полюбил. Там же проявился его писательский талант. Ведущие книги мастера: "Расин и Шекспир", "Красное и черное", "Пармская обитель".120 лет назад на свет появился советский кинорежиссер Григорий Александров. Он с детства тяготел к музыке и сцене, закончил режиссерские курсы Рабоче-крестьянского театра. В 1924 году совместно с коллегой Сергеем Эйзенштейном снял первые фильмы "Стачка" и "Броненосец Потемкин". Лентой Александрова "Веселые ребята" восхитился сам Сталин. Среди других работ режиссера "Волга-Волга", "Светлый путь", "Весна".Также 23 января родились американский актер Ричард Дин Андерсон, принцесса Монако Каролина, российская телеведущая Ольга Шелест и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты