https://crimea.ria.ru/20230122/sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-chp-s-vozdushnym-sharom-v-sochi-1126522672.html

Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи

Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи

После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям, совершенное группой лиц по предварительному... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T17:41

2023-01-22T17:41

2023-01-22T17:41

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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новости

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краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в Следкоме России.В субботу в МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Сочи. На борту находилось пять человек, в том числе двое детей. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть аэростат, их эвакуировал вертолет МЧС России.Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору.На данный момент назначены судебные медицинские экспертизы, проводится комплекс действий для установления причин произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20230121/vse-passazhiry-zastryavshego-na-dereve-v-sochi-vozdushnogo-shara-spaslis-1126511145.html

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краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, сочи, новости, общество, краснодарский край, кубань