Рейтинг@Mail.ru
Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230122/sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-chp-s-vozdushnym-sharom-v-sochi-1126522672.html
Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи
Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи
После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям, совершенное группой лиц по предварительному... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T17:41
2023-01-22T17:41
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
сочи
новости
общество
краснодарский край
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119805061_321:0:2641:1305_1920x0_80_0_0_53d83207b3aba4ffcc384f389165022e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в Следкоме России.В субботу в МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Сочи. На борту находилось пять человек, в том числе двое детей. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть аэростат, их эвакуировал вертолет МЧС России.Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору.На данный момент назначены судебные медицинские экспертизы, проводится комплекс действий для установления причин произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20230121/vse-passazhiry-zastryavshego-na-dereve-v-sochi-vozdushnogo-shara-spaslis-1126511145.html
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119805061_0:0:2649:1988_1920x0_80_0_0_4ee8f8a2e5c46a9af1e62a2d013107cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, сочи, новости, общество, краснодарский край, кубань
Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи

Следком России: после происшествия с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело

17:41 22.01.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в Следкоме России.
В субботу в МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Сочи. На борту находилось пять человек, в том числе двое детей. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть аэростат, их эвакуировал вертолет МЧС России.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 16:56
Все пассажиры застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спаслись
Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
"Следствием установлено, что 21 января 2023 года один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате для четырех пассажиров, в том числе двух малолетних детей. При этом пилот не имел соответствующего свидетельства пилота свободного аэростата. В ходе прогулки пилот не принял мер по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей, в связи с чем отклонился от маршрута полета и допустил посадку теплового аэростата на ветки деревьев в лесу горной местности вблизи города Сочи. Пассажиры и пилот воздушного шара не пострадали", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
На данный момент назначены судебные медицинские экспертизы, проводится комплекс действий для установления причин произошедшего.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияСочиНовостиОбществоКраснодарский крайКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС Крыма
17:41Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи
17:26Не надо иллюзий: Медведев о конфликте на Украине
16:46Финляндия заморозила активы России на 187 миллионов евро
16:24ВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые дома
16:02Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма
15:40Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях
15:23Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике
14:35Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области
14:24В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием
13:58"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФ
13:33ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно
12:42Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция
12:13Юные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске
11:39Автобус столкнулся с авто в Краснодарском крае: десять пострадавших
11:20Как работает Керченская паромная переправа 22 января
10:59В России изменится школьная программа по литературе
10:42COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 22 января
09:59Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине
09:38Девять жизней матроса Кошки
Лента новостейМолния