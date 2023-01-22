Следком возбудил уголовное дело после ЧП с воздушным шаром в Сочи
Следком России: после происшествия с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в Следкоме России.
В субботу в МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Сочи. На борту находилось пять человек, в том числе двое детей. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть аэростат, их эвакуировал вертолет МЧС России.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
"Следствием установлено, что 21 января 2023 года один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате для четырех пассажиров, в том числе двух малолетних детей. При этом пилот не имел соответствующего свидетельства пилота свободного аэростата. В ходе прогулки пилот не принял мер по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей, в связи с чем отклонился от маршрута полета и допустил посадку теплового аэростата на ветки деревьев в лесу горной местности вблизи города Сочи. Пассажиры и пилот воздушного шара не пострадали", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
На данный момент назначены судебные медицинские экспертизы, проводится комплекс действий для установления причин произошедшего.