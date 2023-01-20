Влюблять в Крым: кому и за что вручили государственные премии

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе наградили лауреатов Государственной премии Республики Крым за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники и в других сферах. Торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков по традиции прошло в День республики в здании крымского парламента 20 января.Сорок девять лауреатовВ соответствии с постановлением крымского Госсовета, премиями отмечены 49 представителей различных отраслей деятельности в двенадцати номинациях. Среди лауреатов — крымчане, которые проявили себя в искусстве и журналистике, науке и образовании, строительстве и архитектуре, промышленности, здравоохранении, краеведческой и патриотической работе, а также в других сферах.Вручение традиционно приурочили ко Дню Республики Крым, и это символично, поскольку сами лауреаты работают во благо республики — популяризируют, продвигают, развивают, делают жизнь на полуострове лучше и комфортнее, рассказывают историческую правду.Разность направленийСреди награжденных Сергей Горбачев — глава Севастопольского отделения Союза журналистов России, политолог, автор документально-публицистического фильма "Флотораздел: сохранить ЧФ для России! Свидетельства очевидцев", за создание которого и отмечен премией."Многие считают, что события 2014 года в Крыму произошли чуть ли не по щелчку. Но такие вещи произвольно не случаются. Их начало относится к концу 1991 – началу 1992 года. Когда по решению командующего Черноморским флотом, адмирала Игоря Касатонова, огромное стратегическое объединение, обладающее ядерным оружием, отказалось приносить присягу Украине. Это беспрецедентный феномен и создание плацдарма для "Русской весны", который черноморцы вместе с крымскими патриотами удерживали в течение 23 лет", — рассказывает РИА Новости Крым автор фильма и анонсировал вторую его часть. Продолжение истории охватит период до 2014 года, когда полуостров вернулся на родину.Другой лауреат — Валерий Захарьин – отмечен за создание современного винодельческого производства на базе крымских автохтонных сортов винограда. По его мнению, развитие этого направления не просто мировой тренд. Автохтон нужен для того, чтобы у России и Крыма было собственное лицо: "Здесь есть экономическая составляющая, но я убежден, что вино — еще и политический продукт. Вкусный качественный напиток, рожденный в конкретном регионе, создает положительный образ этого региона, страна поднимается в статусе. В Крыму более сотни автохтонов. И все это базируется на том, что изначально было подарено природой — изобилии дикого винограда. Значит, объективно у нас должно существовать хорошее виноделие", — убежден винодел.Чтобы влюблять в КрымЭкскурсоводы и краеведы, врачи и аграрии, дизайнеры и строители, руководители музеев, музыканты, художники, журналисты… Каждый проект, так или иначе, о Крыме и для Крыма. Вот и авторы цикла концертов "Под сенью Воронцовского платана" создавали его, чтобы влюблять в полуостров. Директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко, отмеченный наградой в числе других создателей этого проекта, говорит следующее:"Мы продолжаем традиции, заложенные основателем дворца Михаилом Воронцовым, который приглашал в Голубую гостиную лучших артистов, чтобы показать, что культурная жизнь в Крыму не хуже, чем в столицах. Нам важно продление этих линий, сохранение исторического кода. Но Голубой гостиной теперь мало, и мы создали в этой прекрасной локации, под южным небом и звездами, под сенью нашего прекрасного 200-летнего платана эту площадку, где выступают прекрасные музыканты. Все это, чтобы влюблять в Крым".Государственная премия Республики Крым – вид материального поощрения за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники, воплощенные уникальные архитектурные и строительные проекты, за значительные достижения в области промышленности, топливно-энергетического комплекса, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, развития курортов, крымский патриотизм, вклад в миротворческую деятельность, развитие и процветание Крыма. Размер премии в этом году составляет 114 942 рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВОСоцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Трофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе наградили лауреатов Государственной премии Республики Крым за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники и в других сферах. Торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков по традиции прошло в День республики в здании крымского парламента 20 января.
Сорок девять лауреатов
"В перечне праздничных дней есть самый крымский, домашний и исконно наш. Он не так известен, как день 16 марта, когда мы сами решили свою судьбу и вернулись домой, в Россию. Время этого самого дня еще впереди. В нашем праздничном календаре ему предшествует день Республики Крым. Так было в историческом контексте, поскольку 16 марта 2014 года мы завершили путь домой, который начали 20 января 1991 года", — напомнил председатель Госсовета республики Владимир Константинов и поздравил присутствующих с праздником.
В соответствии с постановлением крымского Госсовета, премиями отмечены 49 представителей различных отраслей деятельности в двенадцати номинациях. Среди лауреатов — крымчане, которые проявили себя в искусстве и журналистике, науке и образовании, строительстве и архитектуре, промышленности, здравоохранении, краеведческой и патриотической работе, а также в других сферах.
Вручение традиционно приурочили ко Дню Республики Крым, и это символично, поскольку сами лауреаты работают во благо республики — популяризируют, продвигают, развивают, делают жизнь на полуострове лучше и комфортнее, рассказывают историческую правду.
Среди награжденных Сергей Горбачев — глава Севастопольского отделения Союза журналистов России, политолог, автор документально-публицистического фильма "Флотораздел: сохранить ЧФ для России! Свидетельства очевидцев", за создание которого и отмечен премией.
"Многие считают, что события 2014 года в Крыму произошли чуть ли не по щелчку. Но такие вещи произвольно не случаются. Их начало относится к концу 1991 – началу 1992 года. Когда по решению командующего Черноморским флотом, адмирала Игоря Касатонова, огромное стратегическое объединение, обладающее ядерным оружием, отказалось приносить присягу Украине. Это беспрецедентный феномен и создание плацдарма для "Русской весны", который черноморцы вместе с крымскими патриотами удерживали в течение 23 лет", — рассказывает РИА Новости Крым автор фильма и анонсировал вторую его часть. Продолжение истории охватит период до 2014 года, когда полуостров вернулся на родину.
Другой лауреат — Валерий Захарьин – отмечен за создание современного винодельческого производства на базе крымских автохтонных сортов винограда. По его мнению, развитие этого направления не просто мировой тренд. Автохтон нужен для того, чтобы у России и Крыма было собственное лицо:
"Здесь есть экономическая составляющая, но я убежден, что вино — еще и политический продукт. Вкусный качественный напиток, рожденный в конкретном регионе, создает положительный образ этого региона, страна поднимается в статусе. В Крыму более сотни автохтонов. И все это базируется на том, что изначально было подарено природой — изобилии дикого винограда. Значит, объективно у нас должно существовать хорошее виноделие", — убежден винодел.
Экскурсоводы и краеведы, врачи и аграрии, дизайнеры и строители, руководители музеев, музыканты, художники, журналисты… Каждый проект, так или иначе, о Крыме и для Крыма. Вот и авторы цикла концертов "Под сенью Воронцовского платана" создавали его, чтобы влюблять в полуостров. Директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко, отмеченный наградой в числе других создателей этого проекта, говорит следующее:
"Мы продолжаем традиции, заложенные основателем дворца Михаилом Воронцовым, который приглашал в Голубую гостиную лучших артистов, чтобы показать, что культурная жизнь в Крыму не хуже, чем в столицах. Нам важно продление этих линий, сохранение исторического кода. Но Голубой гостиной теперь мало, и мы создали в этой прекрасной локации, под южным небом и звездами, под сенью нашего прекрасного 200-летнего платана эту площадку, где выступают прекрасные музыканты. Все это, чтобы влюблять в Крым".
Государственная премия Республики Крым – вид материального поощрения за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники, воплощенные уникальные архитектурные и строительные проекты, за значительные достижения в области промышленности, топливно-энергетического комплекса, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, развития курортов, крымский патриотизм, вклад в миротворческую деятельность, развитие и процветание Крыма. Размер премии в этом году составляет 114 942 рубля.
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