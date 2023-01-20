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В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший
В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший - РИА Новости Крым, 20.01.2023
В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший
Девять машин столкнулись на трассе А-147 Джугба – Сочи, один человек погиб. Массовая авария парализовала движение транспорта в Адлеровском районе. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T18:38
2023-01-20T18:38
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Девять машин столкнулись на трассе А-147 Джугба – Сочи, один человек погиб. Массовая авария парализовала движение транспорта в Адлеровском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Отмечается, что ДТП привело к образованию затора. Сотрудники ГУВД по городу Сочи обеспечивают безопасный проезд на месте массовой аварии. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, дтп, происшествия, новости, общество, транспорт
В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший

МВД по Краснодарскому краю: в Сочи в массовой аварии девяти машин погиб человек

18:38 20.01.2023
 
© Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюМассовое ДТП с участием 9 машин в Сочи
Массовое ДТП с участием 9 машин в Сочи
© Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Девять машин столкнулись на трассе А-147 Джугба – Сочи, один человек погиб. Массовая авария парализовала движение транспорта в Адлеровском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, водители автомобилей BMW и Mercedes при спуске не выдержали безопасную дистанцию и скорость, допустили наезд на стоящие автомобили. В результате водитель автомобиля KIA погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу", -сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что ДТП привело к образованию затора. Сотрудники ГУВД по городу Сочи обеспечивают безопасный проезд на месте массовой аварии.
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
 
СочиКраснодарский крайДТППроисшествияНовостиОбществоТранспорт
 
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