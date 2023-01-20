https://crimea.ria.ru/20230120/v-sochi-stolknulis-devyat-mashin-est-pogibshiy-1126501893.html

В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший

В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший - РИА Новости Крым, 20.01.2023

В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший

Девять машин столкнулись на трассе А-147 Джугба – Сочи, один человек погиб. Массовая авария парализовала движение транспорта в Адлеровском районе. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T18:38

2023-01-20T18:38

2023-01-20T18:38

сочи

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Девять машин столкнулись на трассе А-147 Джугба – Сочи, один человек погиб. Массовая авария парализовала движение транспорта в Адлеровском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Отмечается, что ДТП привело к образованию затора. Сотрудники ГУВД по городу Сочи обеспечивают безопасный проезд на месте массовой аварии. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

сочи

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, дтп, происшествия, новости, общество, транспорт