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В Минске отпраздновали День Республики Крым - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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В Минске отпраздновали День Республики Крым
В Минске отпраздновали День Республики Крым - РИА Новости Крым, 20.01.2023
В Минске отпраздновали День Республики Крым
День Республики Крым отпраздновали в Доме Москвы в Минске в пятницу, 20 января. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. День Республики Крым отпраздновали в Доме Москвы в Минске в пятницу, 20 января. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Мероприятие организовали Русский Дом в Минске, Социально-культурный центр "Крымское землячество" (Беларусь) и Международный Фонд социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств.На торжественном собрании зампостпреда Крыма при президенте Михаил Соломенцев подчеркнул, что отношения России и Белоруссии сегодня развиваются очень активно по различным направлениям, и тенденция обещает сохраняться."Сейчас наши отношения развиваются активным образом. Мы взаимодействуем по экономической линии, по политической линии, по культурной", – сказал Соломенцев, отметив, что "Крым и Беларусь объединяют старые, древние политические и экономические связи".Ранее журналист и ведущий праздника Крыма в Минске Вячеслав Шарапов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил о том, что "внешние вызовы и вся серьезность внешней политической ситуации" не оставляет России и Белоруссии иного выбора, кроме как расширять новыми проектами "душевные тяготения" двух народов."Предстоит отстроить совершенно по-новому многие вещи, на многие вещи поменять взгляд, потому что у нас доложен появиться совместный образ будущего. Я думаю, большое и интересное будущее нас ждет, причем общее", – заключил он.Сюрпризами для гостей праздника стали небольшой фильм о полуострове, концерт и крымские вина.Ранее 20 января крымчанам с праздником поздравил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Читайте также на РИА Новости Крым:День республики: как празднуют памятную дату за пределами КрымаПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в РоссиюВлюблять в Крым: кому и за что вручили государственные премии
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белоруссия, день республики крым, новости крыма, общество, крым
В Минске отпраздновали День Республики Крым

В столице Белоруссии отпраздновали День Республики Крым концертами и крымским вином

20:38 20.01.2023 (обновлено: 20:40 20.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГосударственная символика республики Крым
Государственная символика республики Крым - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. День Республики Крым отпраздновали в Доме Москвы в Минске в пятницу, 20 января. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Мероприятие организовали Русский Дом в Минске, Социально-культурный центр "Крымское землячество" (Беларусь) и Международный Фонд социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств.
На торжественном собрании зампостпреда Крыма при президенте Михаил Соломенцев подчеркнул, что отношения России и Белоруссии сегодня развиваются очень активно по различным направлениям, и тенденция обещает сохраняться.
"Сейчас наши отношения развиваются активным образом. Мы взаимодействуем по экономической линии, по политической линии, по культурной", – сказал Соломенцев, отметив, что "Крым и Беларусь объединяют старые, древние политические и экономические связи".
Ранее журналист и ведущий праздника Крыма в Минске Вячеслав Шарапов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил о том, что "внешние вызовы и вся серьезность внешней политической ситуации" не оставляет России и Белоруссии иного выбора, кроме как расширять новыми проектами "душевные тяготения" двух народов.
"Предстоит отстроить совершенно по-новому многие вещи, на многие вещи поменять взгляд, потому что у нас доложен появиться совместный образ будущего. Я думаю, большое и интересное будущее нас ждет, причем общее", – заключил он.
Сюрпризами для гостей праздника стали небольшой фильм о полуострове, концерт и крымские вина.
Ранее 20 января крымчанам с праздником поздравил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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