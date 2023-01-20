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США развязали гибридную войну против России – посол Антонов
США развязали гибридную войну против России – посол Антонов - РИА Новости Крым, 20.01.2023
США развязали гибридную войну против России – посол Антонов
Вашингтон и его союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, однако Россия предупреждает США о катастрофических последствиях... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T09:08
2023-01-20T09:08
2023-01-20T09:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Вашингтон и его союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, однако Россия предупреждает США о катастрофических последствиях такого сценария. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.По его словам, параллельно Вашингтон наживается на партнерах по НАТО, "заставляя финансировать ренессанс американского ВПК (военно-промышленного комплекса – ред.)"."Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны", - добавил посол.Однако Москва, подчеркнул Антонов, предупреждает Штаты, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию. Вместе с тем речи о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, не идет. Политик назвал такие заявления "пустопорожними и безответственными".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Долетит до США: сенатор напомнил о возможностях российского оружияКремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликтСША могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия
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сша, россия, политика, украина, новости, новости крыма
США развязали гибридную войну против России – посол Антонов
Посол Антонов: США развязали гибридную войну против России на ее же территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Вашингтон и его союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, однако Россия предупреждает США о катастрофических последствиях такого сценария. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории", - сказал он журналистам.
По его словам, параллельно Вашингтон наживается на партнерах по НАТО, "заставляя финансировать ренессанс американского ВПК (военно-промышленного комплекса – ред.)".
"Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны", - добавил посол.
Однако Москва, подчеркнул Антонов, предупреждает Штаты, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию. Вместе с тем речи о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, не идет. Политик назвал такие заявления "пустопорожними и безответственными".
"Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом", - заключил дипломат.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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