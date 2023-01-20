https://crimea.ria.ru/20230120/ssha-razvyazali-gibridnuyu-voynu-protiv-rossii--posol-antonov-1126488600.html

США развязали гибридную войну против России – посол Антонов

США развязали гибридную войну против России – посол Антонов - РИА Новости Крым, 20.01.2023

США развязали гибридную войну против России – посол Антонов

Вашингтон и его союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, однако Россия предупреждает США о катастрофических последствиях... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T09:08

2023-01-20T09:08

2023-01-20T09:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Вашингтон и его союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, однако Россия предупреждает США о катастрофических последствиях такого сценария. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.По его словам, параллельно Вашингтон наживается на партнерах по НАТО, "заставляя финансировать ренессанс американского ВПК (военно-промышленного комплекса – ред.)"."Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны", - добавил посол.Однако Москва, подчеркнул Антонов, предупреждает Штаты, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию. Вместе с тем речи о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, не идет. Политик назвал такие заявления "пустопорожними и безответственными".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Долетит до США: сенатор напомнил о возможностях российского оружияКремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликтСША могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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