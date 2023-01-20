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Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма
Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма
Солнечная и по-весеннему теплая погода прогнозируется в Крыму на выходных, столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T18:24
2023-01-20T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Солнечная и по-весеннему теплая погода прогнозируется в Крыму на выходных, столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье в Крыму начнет постепенно холодать: в ночные часы посвежеет до +2…7 градусов, а днем будет не теплее +9….14. Осадков также не предвидится.На следующей неделе облачности станет больше, солнца – меньше. Соответственно, ночами столбики опять будут опускаться ниже ноля, днем воздух будет прогреваться максимум до 10-11 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230120/leto-na-ekvatore-zimy-v-simferopole-ustanovlen-absolyutnyy-rekord-1126491263.html
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Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма

ФОБОС: в Крыму на выходных будет аномально тепло до +18 градусов

18:24 20.01.2023
 
© РИА Новости . Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкАномальная жара в Европе
Аномальная жара в Европе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Солнечная и по-весеннему теплая погода прогнозируется в Крыму на выходных, столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".

"В субботу за счет влияния циклона и натекания облачности прогрев уменьшится, но все равно будет аномально тепло. В ночные часы температура составит +5…10 градусов, в дневные часы +13…18. Напомню, что норма для Симферополя в январе –2,9, днем +4,1. Осадков не предвидится", - рассказал он.

В воскресенье в Крыму начнет постепенно холодать: в ночные часы посвежеет до +2…7 градусов, а днем будет не теплее +9….14. Осадков также не предвидится.
На следующей неделе облачности станет больше, солнца – меньше. Соответственно, ночами столбики опять будут опускаться ниже ноля, днем воздух будет прогреваться максимум до 10-11 градусов.
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