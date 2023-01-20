https://crimea.ria.ru/20230120/anomalno-teplo-prognoz-na-vkhodnye-dlya-kryma-1126493779.html

Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма

Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма

Солнечная и по-весеннему теплая погода прогнозируется в Крыму на выходных, столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T18:24

2023-01-20T18:24

2023-01-20T18:24

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

крымская погода

общество

крым

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/49/1118464917_0:180:2362:1509_1920x0_80_0_0_24e2a154f68872ba647b6de73f5b7919.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Солнечная и по-весеннему теплая погода прогнозируется в Крыму на выходных, столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье в Крыму начнет постепенно холодать: в ночные часы посвежеет до +2…7 градусов, а днем будет не теплее +9….14. Осадков также не предвидится.На следующей неделе облачности станет больше, солнца – меньше. Соответственно, ночами столбики опять будут опускаться ниже ноля, днем воздух будет прогреваться максимум до 10-11 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230120/leto-na-ekvatore-zimy-v-simferopole-ustanovlen-absolyutnyy-rekord-1126491263.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, общество, крым, новости крыма, новости