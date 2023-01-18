https://crimea.ria.ru/20230118/v-gosdume-otvetili-na-slova-finskogo-premera-o-vozvrate-kryma-ukraine-1126459917.html

В Госдуме ответили на слова финского премьера о "возврате" Крыма Украине

В Госдуме ответили на слова финского премьера о "возврате" Крыма Украине - РИА Новости Крым, 18.01.2023

В Госдуме ответили на слова финского премьера о "возврате" Крыма Украине

Призыв премьер-министра Финляндии Санны Марин о необходимости победы Украины над Россией и "возвращении" Крыма под контроль Киева только обостряют и без того... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T17:18

2023-01-18T17:18

2023-01-18T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв премьер-министра Финляндии Санны Марин о необходимости победы Украины над Россией и "возвращении" Крыма под контроль Киева только обостряют и без того сложную международную ситуацию и "подливают масла в огонь". Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.Ранее Марин на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме заявила, что Украина должна победить в конфликте и "выгнать Россию со своей территории", что означает в том числе "возвращение" Крыма под юрисдикцию Киева.Депутат выразил сомнение, что такие политики как Марин и ей подобные сами искренне верят в то, что можно "победить Россию и вернуть Крым Украине". По его мнению, делая подобные заявления, они пытаются выслужиться перед "заокеанским кукловодом" в лице США.По словам Шеремета, такие государственные деятели "исполняют шутовские роли, провоцируя весь мир на совсем нешуточные действия"."Вместо того, чтобы снизить градус напряженности, такие безответственные политики подливают масла в огонь и еще больше разжигают конфликт, который идет не по вине России", – сказал парламентарий.Он также пригласил премьер-министра Финляндии лично посетить Крым и пообщаться с его жителями, чтобы убедиться, что полуостров успешно развивается в составе России и что его "не нужно никуда возвращать".Читайте также на РИА Новости Крым:Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнениеЗапретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнениеНе оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым

https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html

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