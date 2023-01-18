https://crimea.ria.ru/20230118/v-gosdume-otvetili-na-slova-finskogo-premera-o-vozvrate-kryma-ukraine-1126459917.html
В Госдуме ответили на слова финского премьера о "возврате" Крыма Украине
В Госдуме ответили на слова финского премьера о "возврате" Крыма Украине - РИА Новости Крым, 18.01.2023
В Госдуме ответили на слова финского премьера о "возврате" Крыма Украине
Призыв премьер-министра Финляндии Санны Марин о необходимости победы Украины над Россией и "возвращении" Крыма под контроль Киева только обостряют и без того... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T17:18
2023-01-18T17:18
2023-01-18T17:18
эксклюзивы риа новости крым
крым
финляндия
в мире
политика
мнения
государственная дума рф
михаил шеремет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111397/04/1113970444_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_20ee7adcb80e1bed6d92842ca91bbc9d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв премьер-министра Финляндии Санны Марин о необходимости победы Украины над Россией и "возвращении" Крыма под контроль Киева только обостряют и без того сложную международную ситуацию и "подливают масла в огонь". Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.Ранее Марин на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме заявила, что Украина должна победить в конфликте и "выгнать Россию со своей территории", что означает в том числе "возвращение" Крыма под юрисдикцию Киева.Депутат выразил сомнение, что такие политики как Марин и ей подобные сами искренне верят в то, что можно "победить Россию и вернуть Крым Украине". По его мнению, делая подобные заявления, они пытаются выслужиться перед "заокеанским кукловодом" в лице США.По словам Шеремета, такие государственные деятели "исполняют шутовские роли, провоцируя весь мир на совсем нешуточные действия"."Вместо того, чтобы снизить градус напряженности, такие безответственные политики подливают масла в огонь и еще больше разжигают конфликт, который идет не по вине России", – сказал парламентарий.Он также пригласил премьер-министра Финляндии лично посетить Крым и пообщаться с его жителями, чтобы убедиться, что полуостров успешно развивается в составе России и что его "не нужно никуда возвращать".Читайте также на РИА Новости Крым:Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнениеЗапретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнениеНе оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым
https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html
https://crimea.ria.ru/20221206/blinken-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-vozvraschenii-kryma-ukraine-1125700815.html
крым
финляндия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111397/04/1113970444_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_324391a91f48109c08b1a8d71e332439.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
крым, финляндия, в мире, политика, мнения, государственная дума рф, михаил шеремет
В Госдуме ответили на слова финского премьера о "возврате" Крыма Украине
Депутат Думы Шеремет: слова финского премьера о "возврате" Крыма только обостряют ситуацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Призыв премьер-министра Финляндии Санны Марин о необходимости победы Украины над Россией и "возвращении" Крыма под контроль Киева только обостряют и без того сложную международную ситуацию и "подливают масла в огонь". Такое мнение РИА Новости Крым
высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее Марин на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме заявила, что Украина должна победить в конфликте и "выгнать Россию со своей территории", что означает в том числе "возвращение" Крыма под юрисдикцию Киева.
"Делать такие заявления – практически то же самое, что тушить пламя бензином. Сегодня напряжение во всем мировом сообществе очень велико, и его необходимо снимать именно поступательными и сглаживающими действиями. А такие призывы только провоцируют эскалацию конфликта и продолжение гибели ни в чем неповинных людей. И все это благодаря таким необдуманным, скоропалительным, агрессивным заявлениям таких безответственных политиков", – сказал Шеремет.
Депутат выразил сомнение, что такие политики как Марин и ей подобные сами искренне верят в то, что можно "победить Россию и вернуть Крым Украине". По его мнению, делая подобные заявления, они пытаются выслужиться перед "заокеанским кукловодом" в лице США.
По словам Шеремета, такие государственные деятели "исполняют шутовские роли, провоцируя весь мир на совсем нешуточные действия".
"Вместо того, чтобы снизить градус напряженности, такие безответственные политики подливают масла в огонь и еще больше разжигают конфликт, который идет не по вине России", – сказал парламентарий.
Он также пригласил премьер-министра Финляндии лично посетить Крым и пообщаться с его жителями, чтобы убедиться, что полуостров успешно развивается в составе России и что его "не нужно никуда возвращать".
Читайте также на РИА Новости Крым: