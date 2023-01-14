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К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу

К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 14.01.2023

К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу, 14 января, в Крыму без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах полуострова осядет туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T00:01

2023-01-14T00:01

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погода

крымская погода

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В субботу, 14 января, в Крыму без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах полуострова осядет туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополепеременная облачность, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем - +7…+9.В Севастополе без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью +1…+3, днем воздух прогреется до +6…+8 градусов.В Ялте и Алуште также без осадков, облачно. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем - +8…+10.В Евпатории и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха опустится до 0…-2, днем потеплеет до +2…+4 градусов.В Судаке сухо и на градус теплее. Ночью до -1…+1, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волныКрымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, общество