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К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу
К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 14.01.2023
К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу, 14 января, в Крыму без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах полуострова осядет туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T00:01
2023-01-14T00:01
погода
крымская погода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В субботу, 14 января, в Крыму без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах полуострова осядет туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополепеременная облачность, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем - +7…+9.В Севастополе без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью +1…+3, днем воздух прогреется до +6…+8 градусов.В Ялте и Алуште также без осадков, облачно. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем - +8…+10.В Евпатории и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха опустится до 0…-2, днем потеплеет до +2…+4 градусов.В Судаке сухо и на градус теплее. Ночью до -1…+1, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волныКрымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода, крымская погода, общество
К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу

В Крыму 14 января ожидается сухая и теплая погода

00:01 14.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В субботу, 14 января, в Крыму без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах полуострова осядет туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +5; днем +6…+11, в северных и восточных районах +1…+5", - говорится в сообщении.
В Симферополепеременная облачность, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем - +7…+9.
В Севастополе без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью +1…+3, днем воздух прогреется до +6…+8 градусов.
В Ялте и Алуште также без осадков, облачно. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем - +8…+10.
В Евпатории и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха опустится до 0…-2, днем потеплеет до +2…+4 градусов.
В Судаке сухо и на градус теплее. Ночью до -1…+1, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.
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ПогодаКрымская погодаОбщество
 
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