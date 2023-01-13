https://crimea.ria.ru/20230113/skolko-zabolevshikh-i-umershikh-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1126380680.html
Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 43 пациентов. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T10:07
2023-01-13T10:07
2023-01-13T10:07
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122171205_0:40:3274:1882_1920x0_80_0_0_8ed5757e993e874a9afff93bacea6b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 43 пациентов.Коронавирусная статистика КрымаНа территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 939 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Коронавирусная статистика СевастополяВ городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 450 человек, выздоровели 94 826.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и СевастополюАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122171205_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d2185a1dd2293dd8b5b54a8fc6b90063.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости крыма
Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили новых 39 новых случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 43 пациентов.
Коронавирусная статистика Крыма
На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 939 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 709 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 203 690", - проинформировали в минздраве региона.
Летальных исходов не зарегистрировано.
Коронавирусная статистика Севастополя
В городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 35 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 450 человек, выздоровели 94 826.
Читайте также на РИА Новости Крым: