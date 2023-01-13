https://crimea.ria.ru/20230113/skolko-zabolevshikh-i-umershikh-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1126380680.html

Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 43 пациентов. РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T10:07

2023-01-13T10:07

2023-01-13T10:07

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общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 43 пациентов.Коронавирусная статистика КрымаНа территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 939 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Коронавирусная статистика СевастополяВ городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 450 человек, выздоровели 94 826.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и СевастополюАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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