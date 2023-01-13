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Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 43 пациентов. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T10:07
2023-01-13T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 43 пациентов.Коронавирусная статистика КрымаНа территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 939 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Коронавирусная статистика СевастополяВ городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 450 человек, выздоровели 94 826.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и СевастополюАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
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РИА Новости Крым
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96
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости крыма
Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили новых 39 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:07 13.01.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 43 пациентов.

Коронавирусная статистика Крыма

На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 939 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 709 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 203 690", - проинформировали в минздраве региона.
Летальных исходов не зарегистрировано.

Коронавирусная статистика Севастополя

В городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 35 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом инфекцией 97 450 человек, выздоровели 94 826.
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