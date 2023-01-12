https://crimea.ria.ru/20230112/v-minoborony-rasskazali-o-poteryakh-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126371031.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.01.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили более 160 человек убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T15:53

2023-01-12T15:53

2023-01-12T15:53

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125882005_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e5d9be5abc9be8a52865d1c6f1fe4d84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили более 160 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по скоплениям живой силы, уничтожив пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области."На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства.На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противник в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка ДНР уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 200 военнослужащих и 20 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым: Минобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направленииВ Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперацииЧто значит для российских войск взятие Соледара

https://crimea.ria.ru/20230112/minoborony-soobschilo-ob-uspeshnom-nastuplenii-na-donetskom-napravlenii-1126365909.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии