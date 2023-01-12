https://crimea.ria.ru/20230112/v-minoborony-rasskazali-o-poteryakh-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126371031.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили более 160 человек убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T15:53
2023-01-12T15:53
2023-01-12T15:53
сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили более 160 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по скоплениям живой силы, уничтожив пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области."На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства.На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противник в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка ДНР уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 200 военнослужащих и 20 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым: Минобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направленииВ Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперацииЧто значит для российских войск взятие Соледара
https://crimea.ria.ru/20230112/minoborony-soobschilo-ob-uspeshnom-nastuplenii-na-donetskom-napravlenii-1126365909.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе
Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 160 военных за сутки боев в Донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили более 160 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по скоплениям живой силы, уничтожив пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области.
"На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства.
На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противник в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка ДНР уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 200 военнослужащих и 20 единиц техники.
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