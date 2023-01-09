https://crimea.ria.ru/20230109/ukrainskie-boeviki-massovo-begut-iz-soledara-1126305374.html

Украинские боевики массово бегут из Соледара

Украинские боевики массово бегут из Соледара - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Украинские боевики массово бегут из Соледара

Украинские военнослужащие массово отступают из городской застройки в Соледаре Донецкой Народной Республики и бросают в городе отряды польских наемников. Об этом РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T12:16

2023-01-09T12:16

2023-01-09T12:27

сво

донецкая народная республика (днр)

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всу (вооруженные силы украины)

новости

иностранные наемники всу

иван филипоненко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Украинские военнослужащие массово отступают из городской застройки в Соледаре Донецкой Народной Республики и бросают в городе отряды польских наемников. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Филипоненко отметил, что вывести войска планировалось "максимально скрытно", но "бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе"."Украинское военно-политическое руководство до своих подразделений на данном участке пытается донести ту мысль, что это не бегство, а планируемые ротационные мероприятия, и вот-вот им на замену придут свежие силы. Это их распространенная практика – до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, не отступают, а в конечном счете выясняется, что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены", – добавил представитель НМ ЛНР.В то же время, по его словам, противник активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Но эффективно выстроенная оборона и использование всех доступных средств наблюдения позволяет своевременно обнаруживать и пресекать все возможные попытки проникновения диверсантов на территорию республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, находящегося неподалеку от Соледара. По мнению военных аналитиков, взятие Соледара дает российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУРоссийские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда

https://crimea.ria.ru/20230108/v-lnr-vozbudili-ugolovnoe-delo-o-diversii-posle-podryva-gazoprovoda-1126295780.html

донецкая народная республика (днр)

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сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), новости, иностранные наемники всу, иван филипоненко