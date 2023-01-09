Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики массово бегут из Соледара - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230109/ukrainskie-boeviki-massovo-begut-iz-soledara-1126305374.html
Украинские боевики массово бегут из Соледара
Украинские боевики массово бегут из Соледара - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Украинские боевики массово бегут из Соледара
Украинские военнослужащие массово отступают из городской застройки в Соледаре Донецкой Народной Республики и бросают в городе отряды польских наемников. Об этом РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T12:16
2023-01-09T12:27
сво
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
новости
иностранные наемники всу
иван филипоненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125291762_0:0:852:479_1920x0_80_0_0_1803e541bb7f2ad50cf21078655f78ff.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Украинские военнослужащие массово отступают из городской застройки в Соледаре Донецкой Народной Республики и бросают в городе отряды польских наемников. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Филипоненко отметил, что вывести войска планировалось "максимально скрытно", но "бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе"."Украинское военно-политическое руководство до своих подразделений на данном участке пытается донести ту мысль, что это не бегство, а планируемые ротационные мероприятия, и вот-вот им на замену придут свежие силы. Это их распространенная практика – до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, не отступают, а в конечном счете выясняется, что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены", – добавил представитель НМ ЛНР.В то же время, по его словам, противник активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Но эффективно выстроенная оборона и использование всех доступных средств наблюдения позволяет своевременно обнаруживать и пресекать все возможные попытки проникновения диверсантов на территорию республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, находящегося неподалеку от Соледара. По мнению военных аналитиков, взятие Соледара дает российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУРоссийские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда
https://crimea.ria.ru/20230108/v-lnr-vozbudili-ugolovnoe-delo-o-diversii-posle-podryva-gazoprovoda-1126295780.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125291762_0:0:758:568_1920x0_80_0_0_12fa3178376bc6d9441af52de5df0436.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), новости, иностранные наемники всу, иван филипоненко
Украинские боевики массово бегут из Соледара

Народная милиция ЛНР: в Соледаре боевики ВСУ массово бегут из городской застройки

12:16 09.01.2023 (обновлено: 12:27 09.01.2023)
 
Украинский военный
Украинский военный
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Украинские военнослужащие массово отступают из городской застройки в Соледаре Донецкой Народной Республики и бросают в городе отряды польских наемников. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города. Более того, там же, в Соледаре, были брошены подразделения польских наемников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Филипоненко отметил, что вывести войска планировалось "максимально скрытно", но "бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе".
Ремонтные работы на месте аварии на газопроводе в Лутугино в ЛНР
Вчера, 13:06
В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
"Украинское военно-политическое руководство до своих подразделений на данном участке пытается донести ту мысль, что это не бегство, а планируемые ротационные мероприятия, и вот-вот им на замену придут свежие силы. Это их распространенная практика – до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, не отступают, а в конечном счете выясняется, что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены", – добавил представитель НМ ЛНР.
В то же время, по его словам, противник активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Но эффективно выстроенная оборона и использование всех доступных средств наблюдения позволяет своевременно обнаруживать и пресекать все возможные попытки проникновения диверсантов на территорию республики.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, находящегося неподалеку от Соледара. По мнению военных аналитиков, взятие Соледара дает российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ
Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда
 
СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиИностранные наемники ВСУИван Филипоненко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55На трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаватор
12:46Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
12:33В Крыму две машины с людьми слетели в кювет
12:16Украинские боевики массово бегут из Соледара
11:48Двухдневный шторм накроет Крым
11:42Очередь на паром: сколько машин сейчас ждут переправы в Крым
11:31В пять муниципалитетов Крыма поступили сообщения о минировании
11:06В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрий
10:56Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой
10:29Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:13Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
10:12Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС
09:20В Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией
08:51Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников
08:24Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора
08:02"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в Крыму
07:39Большинство россиян хотят сменить работу - опрос
07:03Психолог назвал 10 принципов свободного человека
03:49Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
00:01Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января
Лента новостейМолния