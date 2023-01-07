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В субботу в Крыму мокрый снег и до 5 градусов тепла - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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В субботу в Крыму мокрый снег и до 5 градусов тепла
В субботу в Крыму мокрый снег и до 5 градусов тепла - РИА Новости Крым, 07.01.2023
В субботу в Крыму мокрый снег и до 5 градусов тепла
В ночь перед Рождеством холодный фронт принесет в Крым похолодание, сильный ветер, мокрый снег и гололедицу. Днем ветер утихнет, а воздух прогреется до +5... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T00:01
2023-01-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В ночь перед Рождеством холодный фронт принесет в Крым похолодание, сильный ветер, мокрый снег и гололедицу. Днем ветер утихнет, а воздух прогреется до +5 градусов, предупредили в республиканском гидрометцентре. "Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха понизится до -2…7, на южном побережье до 0. В праздничный день 7 января еще вероятны небольшие осадки. Ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха составит -3…+2, на южном побережье до +5", - отмечают синоптики.В Симферополе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем 0...-2.В Севастополе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…4.В Ялте и Алуште ночью -1...+1 и дождь, днем осадки прекратятся, темепартура воздуха составит +2...4 градуса.В Евпатории временами дождь. Ночью -2...4, днем столбики термометров не поднимутся выше +3.В Судаке и Феодосии ночью временами дождь и до -2, днем облачно и сухо, до 2 градусов тепла.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
В субботу в Крыму мокрый снег и до 5 градусов тепла

В субботу холодный фронт принесет в Крым мокрый снег и дожди

00:01 07.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМокрый снег в Москве
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В ночь перед Рождеством холодный фронт принесет в Крым похолодание, сильный ветер, мокрый снег и гололедицу. Днем ветер утихнет, а воздух прогреется до +5 градусов, предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха понизится до -2…7, на южном побережье до 0. В праздничный день 7 января еще вероятны небольшие осадки. Ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха составит -3…+2, на южном побережье до +5", - отмечают синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем 0...-2.
В Севастополе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…4.
В Ялте и Алуште ночью -1...+1 и дождь, днем осадки прекратятся, темепартура воздуха составит +2...4 градуса.
В Евпатории временами дождь. Ночью -2...4, днем столбики термометров не поднимутся выше +3.
В Судаке и Феодосии ночью временами дождь и до -2, днем облачно и сухо, до 2 градусов тепла.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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