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"Белый пешеход": в России появится новый сигнал светофора - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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"Белый пешеход": в России появится новый сигнал светофора
"Белый пешеход": в России появится новый сигнал светофора - РИА Новости Крым, 06.01.2023
"Белый пешеход": в России появится новый сигнал светофора
С 1 марта в России появится новый сигнал светофора — изображение человека со стрелкой. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T08:31
2023-01-06T08:31
общество
пдд (правила дорожного движения)
егор редин
закон и право
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. С 1 марта в России появится новый сигнал светофора — изображение человека со стрелкой. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Егора Редина. По его словам, "белый пешеход" появится под основными цветами светофора. Стрелка указывает, что по направлению движения (как правило, за поворотом) дорогу могут переходить пешеходы по разрешающему сигналу светофора. При этом новых правил или приоритетов дополнительный сигнал не вводит.Как пояснил Релин, пилотный проект ранее уже был опробован в ряде регионов страны и показал снижение аварийности. В этой связи его решено распространить на всю страну.Кроме того, с 1 марта действие сигнала в виде велосипеда распространяется также на водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе. Те, кто использует средства индивидуальной мобильности, должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода либо велосипеда при движении по тротуару или велосипедной дорожке соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаДорогое удовольствие: за какой автотюнинг могут оштрафоватьВ России вырастут тарифы на техосмотр - эксперт назвал причины
https://crimea.ria.ru/20210129/Peshekhody-VS-voditeli-kto-chasche-narushaet-pravila-na-dorogakh-v-Krymu-1119202372.html
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общество, пдд (правила дорожного движения), егор редин, закон и право, россия, новости
"Белый пешеход": в России появится новый сигнал светофора

С марта в России появится новый сигнал светофора — "белый пешеход" со стрелкой

08:31 06.01.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый светофор
Новый светофор - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. С 1 марта в России появится новый сигнал светофора — изображение человека со стрелкой. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Егора Редина.
По его словам, "белый пешеход" появится под основными цветами светофора. Стрелка указывает, что по направлению движения (как правило, за поворотом) дорогу могут переходить пешеходы по разрешающему сигналу светофора. При этом новых правил или приоритетов дополнительный сигнал не вводит.
Как пояснил Релин, пилотный проект ранее уже был опробован в ряде регионов страны и показал снижение аварийности. В этой связи его решено распространить на всю страну.
Кроме того, с 1 марта действие сигнала в виде велосипеда распространяется также на водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе. Те, кто использует средства индивидуальной мобильности, должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода либо велосипеда при движении по тротуару или велосипедной дорожке соответственно.
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