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В Крым придет холодный фронт - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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В Крым придет холодный фронт
В Крым придет холодный фронт - РИА Новости Крым, 05.01.2023
В Крым придет холодный фронт
В четверг, 5 января, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Крыму в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается усиление юго-западного... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В четверг, 5 января, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Крыму в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный силой 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с. В Симферополе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8. В Севастополе также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем юго-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +11…+13. В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10, днем до +12. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7, днем воздух прогреется до +10 градусов тепла.На 5 и 6 января на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуДорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме
https://crimea.ria.ru/20230104/pogodnye-stolknoveniya-v-krymu-nochyu-i-utrom-ozhidayut-silnye-tumany-1126249536.html
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Новости
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новости крыма, крым, крымская погода, штормовое предупреждение, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
В Крым придет холодный фронт

Прогноз погоды в Крыму на четверг, 5 января

00:01 05.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В четверг, 5 января, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Крыму в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный силой 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с.

"На полуострове пойдут дожди, в горах – дождь со снегом. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятны туманы", - говорится в сообщении регионального гидрометцентра.

В Симферополе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.
В Севастополе также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем юго-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10, днем до +12.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7, днем воздух прогреется до +10 градусов тепла.
На 5 и 6 января на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
Туман - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 13:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Погодные "столкновения": в Крыму ночью и утром ожидают сильные туманы
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Новости КрымаКрымКрымская погодаШтормовое предупреждениеОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым придет холодный фронт
00:00Какой сегодня праздник: 5 января
20:05Главные события и заявления дня: 4 января
19:44Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головой
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13:43Погодные "столкновения": в Крыму ночью и утром ожидают сильные туманы
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