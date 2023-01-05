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В Крым придет холодный фронт

В Крым придет холодный фронт - РИА Новости Крым, 05.01.2023

В Крым придет холодный фронт

В четверг, 5 января, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Крыму в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается усиление юго-западного... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T00:01

2023-01-05T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В четверг, 5 января, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Крыму в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный силой 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с. В Симферополе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8. В Севастополе также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем юго-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +11…+13. В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +10, днем до +12. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7, днем воздух прогреется до +10 градусов тепла.На 5 и 6 января на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуДорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме

https://crimea.ria.ru/20230104/pogodnye-stolknoveniya-v-krymu-nochyu-i-utrom-ozhidayut-silnye-tumany-1126249536.html

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