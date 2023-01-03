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Какой сегодня праздник: 3 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Какой сегодня праздник: 3 января
Какой сегодня праздник: 3 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Какой сегодня праздник: 3 января
3 января мир отмечает День рождения коктейльной соломинки, а еще любуется бенгальскими искрами и гирляндными огнями. В этот день родились римский философ Марк... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-03T00:00
2023-01-02T14:56
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января мир отмечает День рождения коктейльной соломинки, а еще любуется бенгальскими искрами и гирляндными огнями. В этот день родились римский философ Марк Тулий Цицерон и русский поэт Николай Рубцов.Что празднуют в мире3 января считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун из бумаги для почтовых марок. И запатентовал ее в 1888 году. Сегодня соломинки используются не только для напитков, но и для создания украшений и поделок.Сейчас почти у каждого в доме светятся елочные гирлянды, и найдется оставшаяся после встречи Нового года коробочка бенгальских огней. 3 января - хороший повод вновь собраться возле сверкающей елки и зажечь бенгальскую свечу, ведь дата считается Днем бенгальских огней.Знаменательные событияВ 1870 году началось сооружение висячего Бруклинского моста в Нью-Йорке, который соединил Бруклин и Манхеттен. Его длина составляет 1825 метров.В 1934 году в СССР успешно провели эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.В 1962 году Папа Римский отлучил от церкви кубинского лидера Фиделя Кастро за поддержку идей коммунизма и преследование церковнослужителей.Кто родился3 января 106 года до нашей эры родился римский философ и оратор Марк Тулий Цицерон. Философ был приверженцем республиканского строя и сыграл ключевую роль в раскрытии заговора Катилины, когда римский нобилитет пытался захватить власть в Риме. Его размышления отражены в трактатах "О законах", "О государстве", "Об ораторе", "Брут" и других.В 1892 году на свет появился английский писатель Джон Толкин, автор книги "Хоббит" и трилогии "Властелин колец". Толкин является родоначальником жанра фэнтези. Именно он придумал хоббитов и языки фантастического Средиземья.А в 1936 году родился советский поэт-лирик Николай Рубцов, предсказавший свою смерть в своих же стихах. Первое стихотворение Николай написал в десятилетнем возрасте. А главной темой творчества Рубцова стала деревня, русская природа и история. Среди известных сборников поэта: "Звезда полей", "Лирика", "Душа хранит", "Сосен шум".Также 3 января свои дни рождения отмечают американский актер Мел Гибсон, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, российский актер Александр Половцев и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 3 января

Что отмечают в России и в мире во вторник, 3 января

00:00 03.01.2023
 
© Фото: pixabay.comБенгальский огонь
Бенгальский огонь
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января мир отмечает День рождения коктейльной соломинки, а еще любуется бенгальскими искрами и гирляндными огнями. В этот день родились римский философ Марк Тулий Цицерон и русский поэт Николай Рубцов.

Что празднуют в мире

3 января считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун из бумаги для почтовых марок. И запатентовал ее в 1888 году. Сегодня соломинки используются не только для напитков, но и для создания украшений и поделок.
Сейчас почти у каждого в доме светятся елочные гирлянды, и найдется оставшаяся после встречи Нового года коробочка бенгальских огней. 3 января - хороший повод вновь собраться возле сверкающей елки и зажечь бенгальскую свечу, ведь дата считается Днем бенгальских огней.

Знаменательные события

В 1870 году началось сооружение висячего Бруклинского моста в Нью-Йорке, который соединил Бруклин и Манхеттен. Его длина составляет 1825 метров.
В 1934 году в СССР успешно провели эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.
В 1962 году Папа Римский отлучил от церкви кубинского лидера Фиделя Кастро за поддержку идей коммунизма и преследование церковнослужителей.

Кто родился

3 января 106 года до нашей эры родился римский философ и оратор Марк Тулий Цицерон. Философ был приверженцем республиканского строя и сыграл ключевую роль в раскрытии заговора Катилины, когда римский нобилитет пытался захватить власть в Риме. Его размышления отражены в трактатах "О законах", "О государстве", "Об ораторе", "Брут" и других.
В 1892 году на свет появился английский писатель Джон Толкин, автор книги "Хоббит" и трилогии "Властелин колец". Толкин является родоначальником жанра фэнтези. Именно он придумал хоббитов и языки фантастического Средиземья.
А в 1936 году родился советский поэт-лирик Николай Рубцов, предсказавший свою смерть в своих же стихах. Первое стихотворение Николай написал в десятилетнем возрасте. А главной темой творчества Рубцова стала деревня, русская природа и история. Среди известных сборников поэта: "Звезда полей", "Лирика", "Душа хранит", "Сосен шум".
Также 3 января свои дни рождения отмечают американский актер Мел Гибсон, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, российский актер Александр Половцев и другие.
 
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