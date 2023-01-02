https://crimea.ria.ru/20230102/v-prigorod-simferopolya-vodu-budut-dostavlyat-bochkami--voda-kryma-1126237144.html

В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма"

В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 02.01.2023

В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма"

Из-за аварии на сетях водоснабжения часть Симферополя в понедельник 2 января останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T11:48

2023-01-02T11:48

2023-01-02T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях водоснабжения часть Симферополя в понедельник 2 января останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Уточняется, что предприятием будет организован подвоз воды для населения. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7(978) 832-91-91.По предварительным данным воды ориентировочно не будет до 17 вечера.Как сообщалось ранее, за прошлый год в Крыму удалосьзаменить десятки километров сетей водо- и теплоснабжения, а также "подтянуть" работу по капремонтам многоэтажек и благоустройству общественных и дворовых территорий.Читайте также:Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги годаТарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — ХуснуллинВ Крыму закончили расчистку русел рек после июньских паводков

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