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В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма"
В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 02.01.2023
В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма"
Из-за аварии на сетях водоснабжения часть Симферополя в понедельник 2 января останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T11:48
2023-01-02T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях водоснабжения часть Симферополя в понедельник 2 января останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Уточняется, что предприятием будет организован подвоз воды для населения. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7(978) 832-91-91.По предварительным данным воды ориентировочно не будет до 17 вечера.Как сообщалось ранее, за прошлый год в Крыму удалосьзаменить десятки километров сетей водо- и теплоснабжения, а также "подтянуть" работу по капремонтам многоэтажек и благоустройству общественных и дворовых территорий.Читайте также:Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги годаТарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — ХуснуллинВ Крыму закончили расчистку русел рек после июньских паводков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В пригород Симферополя воду будут доставлять бочками – "Вода Крыма"

В понедельник до 19 вечера часть Симферополя останется без воды

11:48 02.01.2023
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт Донузлавского водовода
Ремонт Донузлавского водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях водоснабжения часть Симферополя в понедельник 2 января останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
"Будет ограничена подача воды в пгт. Грэсовский, ЖК "Грэсовский", пгт. Комсомольское (частично), пгт. Совхозное (частично), село Укромное (частично)", – сказано в сообщении.
Уточняется, что предприятием будет организован подвоз воды для населения. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7(978) 832-91-91.
По предварительным данным воды ориентировочно не будет до 17 вечера.
Как сообщалось ранее, за прошлый год в Крыму удалосьзаменить десятки километров сетей водо- и теплоснабжения, а также "подтянуть" работу по капремонтам многоэтажек и благоустройству общественных и дворовых территорий.
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