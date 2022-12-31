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COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 декабря
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 декабря
В Крыму и Севастополе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 62 человек. РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T10:50
2022-12-31T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 62 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано еще 25 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 723 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 658 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, за весь период – 203 363", - проинформировали в минздраве республики.Скончался еще один пациент. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 5413.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 33 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки смертельных случаев не зарегистрировано."В ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 50 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 97 271 человек, выздоровели 94 466.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыКарантин в Крыму: закрыты четыре школы и почти сотня классовСвиной грипп зафиксирован во всех регионах России
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму
COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 декабря

В Крыму и Севастополе выявили 58 новых случаев заражения COVID-19, скончался один пациент

10:50 31.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МавкеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Мавкеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 62 человек.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано еще 25 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 723 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 658 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, за весь период – 203 363", - проинформировали в минздраве республики.
Скончался еще один пациент. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 5413.
Сводка по Севастополю
В городе зарегистрированы 33 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки смертельных случаев не зарегистрировано.
"В ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 50 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 97 271 человек, выздоровели 94 466.
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Новости КрымаКрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКоронавирус в Крыму
 
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