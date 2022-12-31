https://crimea.ria.ru/20221231/chto-polozhit-pod-elku-na-udachu-v-novom-godu-1125684223.html

Что положить под елку "на удачу" в новом году

Что положить под елку "на удачу" в новом году - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Что положить под елку "на удачу" в новом году

Новогодние ритуалы имеют особенную силу. Особенно сильно хочется в это верить в первые часы и дни каждого нового года. При этом для каждого региона они... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T18:25

2022-12-31T18:25

2022-12-31T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новогодние ритуалы имеют особенную силу. Особенно сильно хочется в это верить в первые часы и дни каждого нового года. При этом для каждого региона они различаются в зависимости от энергетики места. О том, что крымчанам положить под елку на удачу, РИА Новости Крым рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова.По ее словам, в качестве символа земли под новогоднюю елку можно положить кусочек глины или камешек, который лучше раскрасить, как пасхальное яйцо - к этому творческому процессу можно привлечь детей. Символом воздуха послужит ароматическая палочка - подберите "уютный" аромат, который создаст в доме особенную атмосферу. Символом огня послужит свеча - зажигать ее не нужно, это пожароопасно."Земля отвечает за житейские дела, за здоровье близких. Воздух - чтобы никто не поссорился в доме, чтобы близкие люди берегли друг друга. Огонь чистит дом от негативной энергетики", - поясняет исследователь народных практик."У себя дома мы обычно наливаем обычную воду в стакан, каждый подносит его к лицу и шепчет добрые пожелания, стакан передается по кругу. Вода записывает эту энергетику. Потом каждый по глоточку делает из этого стакана, а остатки воды мы выливаем в бутылочку и крышечкой закрываем. Это наша "семейная святая вода" - она освящена энергетикой домашних, любовью, добрыми пожеланиями, благодарностью. Это лучше сделать за новогодним столом ", - поделилась домашней практикой эксперт.Также она дала совет по поводу новогодних подарков: они не должны быть дорогими, но должны символизировать то, чего вы желаете одариваемому: "Например, если пара мечтает о ребенке, подарите фигурку аиста или ангелочка, а если человеку предстоит плановая операция, вручите ему на удачу декоративные ножнички", - советует она.Ранее Белозерова научила привлекать удачу старинными народными способами прапрабабушек и прапрадедушек.

https://crimea.ria.ru/20221231/gde-i-kak-provedut-krymchane-novyy-god-i-vykhodnye--opros--1126219771.html

https://crimea.ria.ru/20221231/vremya-zagadok-astrolog-poobeschal-god-nepredskazuemykh-sobytiy-1125815002.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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