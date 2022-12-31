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Что положить под елку "на удачу" в новом году - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221231/chto-polozhit-pod-elku-na-udachu-v-novom-godu-1125684223.html
Что положить под елку "на удачу" в новом году
Что положить под елку "на удачу" в новом году - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Что положить под елку "на удачу" в новом году
Новогодние ритуалы имеют особенную силу. Особенно сильно хочется в это верить в первые часы и дни каждого нового года. При этом для каждого региона они... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T18:25
2022-12-31T18:25
общество
совет эксперта
эксклюзивы риа новости крым
новый год 2023
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новогодние ритуалы имеют особенную силу. Особенно сильно хочется в это верить в первые часы и дни каждого нового года. При этом для каждого региона они различаются в зависимости от энергетики места. О том, что крымчанам положить под елку на удачу, РИА Новости Крым рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова.По ее словам, в качестве символа земли под новогоднюю елку можно положить кусочек глины или камешек, который лучше раскрасить, как пасхальное яйцо - к этому творческому процессу можно привлечь детей. Символом воздуха послужит ароматическая палочка - подберите "уютный" аромат, который создаст в доме особенную атмосферу. Символом огня послужит свеча - зажигать ее не нужно, это пожароопасно."Земля отвечает за житейские дела, за здоровье близких. Воздух - чтобы никто не поссорился в доме, чтобы близкие люди берегли друг друга. Огонь чистит дом от негативной энергетики", - поясняет исследователь народных практик."У себя дома мы обычно наливаем обычную воду в стакан, каждый подносит его к лицу и шепчет добрые пожелания, стакан передается по кругу. Вода записывает эту энергетику. Потом каждый по глоточку делает из этого стакана, а остатки воды мы выливаем в бутылочку и крышечкой закрываем. Это наша "семейная святая вода" - она освящена энергетикой домашних, любовью, добрыми пожеланиями, благодарностью. Это лучше сделать за новогодним столом ", - поделилась домашней практикой эксперт.Также она дала совет по поводу новогодних подарков: они не должны быть дорогими, но должны символизировать то, чего вы желаете одариваемому: "Например, если пара мечтает о ребенке, подарите фигурку аиста или ангелочка, а если человеку предстоит плановая операция, вручите ему на удачу декоративные ножнички", - советует она.Ранее Белозерова научила привлекать удачу старинными народными способами прапрабабушек и прапрадедушек.
https://crimea.ria.ru/20221231/gde-i-kak-provedut-krymchane-novyy-god-i-vykhodnye--opros--1126219771.html
https://crimea.ria.ru/20221231/vremya-zagadok-astrolog-poobeschal-god-nepredskazuemykh-sobytiy-1125815002.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, совет эксперта, новый год 2023, мнения
Что положить под елку "на удачу" в новом году

Эксперт Белозерова научила, как привлечь удачу на грядущий год жителям Крыма

18:25 31.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети возле новогодней ёлки
Дети возле новогодней ёлки - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новогодние ритуалы имеют особенную силу. Особенно сильно хочется в это верить в первые часы и дни каждого нового года. При этом для каждого региона они различаются в зависимости от энергетики места. О том, что крымчанам положить под елку на удачу, РИА Новости Крым рассказала исследователь народных практик Вероника Белозерова.
"У Крыма своя энергетика, накопленная тысячелетиями. Очень сильная привязка к четырем стихиям - огня, воды, земли и воздуха. Символы этих стихий помогут привлечь удачу", - уверяет Белозерова.
По ее словам, в качестве символа земли под новогоднюю елку можно положить кусочек глины или камешек, который лучше раскрасить, как пасхальное яйцо - к этому творческому процессу можно привлечь детей. Символом воздуха послужит ароматическая палочка - подберите "уютный" аромат, который создаст в доме особенную атмосферу. Символом огня послужит свеча - зажигать ее не нужно, это пожароопасно.
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"Земля отвечает за житейские дела, за здоровье близких. Воздух - чтобы никто не поссорился в доме, чтобы близкие люди берегли друг друга. Огонь чистит дом от негативной энергетики", - поясняет исследователь народных практик.
А вот вода, по ее словам, имеет особенное значение для Крыма, поскольку полуостров с трех сторон окружен морем. Вода символизирует подвижность, благоприятные перемены, хорошие новости, признания в любви. Для того, чтобы привлечь все это в свой дом, нужно поставить под елку плошку с водой. Лучше с "семейной".
"У себя дома мы обычно наливаем обычную воду в стакан, каждый подносит его к лицу и шепчет добрые пожелания, стакан передается по кругу. Вода записывает эту энергетику. Потом каждый по глоточку делает из этого стакана, а остатки воды мы выливаем в бутылочку и крышечкой закрываем. Это наша "семейная святая вода" - она освящена энергетикой домашних, любовью, добрыми пожеланиями, благодарностью. Это лучше сделать за новогодним столом ", - поделилась домашней практикой эксперт.
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Также она дала совет по поводу новогодних подарков: они не должны быть дорогими, но должны символизировать то, чего вы желаете одариваемому: "Например, если пара мечтает о ребенке, подарите фигурку аиста или ангелочка, а если человеку предстоит плановая операция, вручите ему на удачу декоративные ножнички", - советует она.
Ранее Белозерова научила привлекать удачу старинными народными способами прапрабабушек и прапрадедушек.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымОбществоСовет экспертаНовый год 2023Мнения
 
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