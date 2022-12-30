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Тепло возвращается: какой будет погода в Крыму в пятницу
Тепло возвращается: какой будет погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Тепло возвращается: какой будет погода в Крыму в пятницу
В ближайшие сутки в Крыму ожидается относительно теплая погода, опасных метеорологических явлений не прогнозируется, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T00:01
2022-12-30T00:01
2022-12-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается относительно теплая погода, опасных метеорологических явлений не прогнозируется, сообщает региональный гидрометцентр.По данным синоптиков, в пятницу на полуострове воздух прогреется днем до +8…13 градусов. Ожидается переменная облачность и юго-западный ветер 7-12 м/с.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +10...12 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от +5 до +7, днем 11-13 градусов выше нуля.В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Днем ожидается +8…10 градусовВ Феодосии и Судаке малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10-12 градусов выше нуля.В Евпатории облачно с прояснениями. В дневные часы температура воздуха составит +9…11 градусов.
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Тепло возвращается: какой будет погода в Крыму в пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 30 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается относительно теплая погода, опасных метеорологических явлений не прогнозируется, сообщает региональный гидрометцентр.
По данным синоптиков, в пятницу на полуострове воздух прогреется днем до +8…13 градусов. Ожидается переменная облачность и юго-западный ветер 7-12 м/с.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +10...12 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от +5 до +7, днем 11-13 градусов выше нуля.
В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Днем ожидается +8…10 градусов
В Феодосии и Судаке малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10-12 градусов выше нуля.
В Евпатории облачно с прояснениями. В дневные часы температура воздуха составит +9…11 градусов.