https://crimea.ria.ru/20221230/teplo-vozvraschaetsya-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1126201896.html

Тепло возвращается: какой будет погода в Крыму в пятницу

Тепло возвращается: какой будет погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Тепло возвращается: какой будет погода в Крыму в пятницу

В ближайшие сутки в Крыму ожидается относительно теплая погода, опасных метеорологических явлений не прогнозируется, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T00:01

2022-12-30T00:01

2022-12-30T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается относительно теплая погода, опасных метеорологических явлений не прогнозируется, сообщает региональный гидрометцентр.По данным синоптиков, в пятницу на полуострове воздух прогреется днем до +8…13 градусов. Ожидается переменная облачность и юго-западный ветер 7-12 м/с.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +10...12 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от +5 до +7, днем 11-13 градусов выше нуля.В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Днем ожидается +8…10 градусовВ Феодосии и Судаке малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10-12 градусов выше нуля.В Евпатории облачно с прояснениями. В дневные часы температура воздуха составит +9…11 градусов.

https://crimea.ria.ru/20221228/na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1126162459.html

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