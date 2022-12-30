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COVID-19 пошел в рост: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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COVID-19 пошел в рост: сводка по Крыму и Севастополю
COVID-19 пошел в рост: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 30.12.2022
COVID-19 пошел в рост: сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 37 человек. РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T10:36
2022-12-30T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 37 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано еще 22 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 698 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 652 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, за весь период – 203 344", - проинформировали в минздраве республики.Летальных случаев не зафиксировано.Данные по СевастополюВ городе зарегистрированы 40 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны 13."На данный момент в больницах находится 50 пациентов, из них 44 - с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - рассказали в правительстве Севастополя.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 97 238 человек, выздоровели 94 426.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииВ Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемости
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COVID-19 пошел в рост: сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заражения COVID-19

10:36 30.12.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 37 человек.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано еще 22 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 698 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 652 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, за весь период – 203 344", - проинформировали в минздраве республики.
Летальных случаев не зафиксировано.

Данные по Севастополю

В городе зарегистрированы 40 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны 13.
"На данный момент в больницах находится 50 пациентов, из них 44 - с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - рассказали в правительстве Севастополя.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 97 238 человек, выздоровели 94 426.
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