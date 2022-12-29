https://crimea.ria.ru/20221229/eto-tolko-nachalo-belorusskiy-politolog-o-chp-s-ukrainskoy-raketoy-1126200215.html

Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой

Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой

Киевский режим проводит "разведку провокацией", чтобы втянуть Белоруссию в конфликт с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T19:41

2022-12-29T19:41

2022-12-29T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим проводит "разведку провокацией", чтобы втянуть Белоруссию в конфликт с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Такое мнение высказал белорусский политолог Петр Петровский, комментируя инцидент с падением украинской ракеты в Брестской области.В четверг около 10:00 силы ПВО Белоруссии сбили зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. По данным Минобороны республики, ракета была выпущена с территории Украины.По мнению эксперта, это только начало, поскольку "готовится вовлечение Белоруссии в конфликт"."Тренируются ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.) экстремистов, вкладываются деньги в террористов. Понятно, что их заказчикам надо отбить вложенные деньги, что они и будут делать. Их интерес – дестабилизировать Беларусь. Поэтому надейся на лучшее, но готовься к худшему. Бандеровский киевский режим в следующем году нам принесет еще много сюрпризов", - заключил политолог.

https://crimea.ria.ru/20221220/ekspert-raskryl-rol-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine--1126018365.html

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сво, украина, белоруссия, мнения, политика, в мире