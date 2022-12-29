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Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой
Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой
Киевский режим проводит "разведку провокацией", чтобы втянуть Белоруссию в конфликт с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T19:41
2022-12-29T19:41
2022-12-29T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим проводит "разведку провокацией", чтобы втянуть Белоруссию в конфликт с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Такое мнение высказал белорусский политолог Петр Петровский, комментируя инцидент с падением украинской ракеты в Брестской области.В четверг около 10:00 силы ПВО Белоруссии сбили зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. По данным Минобороны республики, ракета была выпущена с территории Украины.По мнению эксперта, это только начало, поскольку "готовится вовлечение Белоруссии в конфликт"."Тренируются ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.) экстремистов, вкладываются деньги в террористов. Понятно, что их заказчикам надо отбить вложенные деньги, что они и будут делать. Их интерес – дестабилизировать Беларусь. Поэтому надейся на лучшее, но готовься к худшему. Бандеровский киевский режим в следующем году нам принесет еще много сюрпризов", - заключил политолог.
https://crimea.ria.ru/20221220/ekspert-raskryl-rol-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine--1126018365.html
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сво, украина, белоруссия, мнения, политика, в мире
Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой
Политолог Петровский о ЧП с украинской ракетой: готовится вовлечение Белоруссии в конфликт
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим проводит "разведку провокацией", чтобы втянуть Белоруссию в конфликт с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Такое мнение высказал белорусский политолог Петр Петровский, комментируя инцидент с падением украинской ракеты в Брестской области.
В четверг около 10:00 силы ПВО Белоруссии сбили зенитную управляемую ракету С-300
. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. По данным Минобороны республики, ракета была выпущена с территории Украины.
"Это не первый случай. Весной, как говорил президент, также было несколько попыток обстрелять киевским режимом нашу страну. Для киевского режима это разведка провокацией. Сейчас они изучают нашу реакцию: технические средства и действия", - написал Петровский в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, это только начало, поскольку "готовится вовлечение Белоруссии в конфликт".
"Тренируются ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.) экстремистов, вкладываются деньги в террористов. Понятно, что их заказчикам надо отбить вложенные деньги, что они и будут делать. Их интерес – дестабилизировать Беларусь. Поэтому надейся на лучшее, но готовься к худшему. Бандеровский киевский режим в следующем году нам принесет еще много сюрпризов", - заключил политолог.