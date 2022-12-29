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Часть Крыма в четверг без воды из-за ремонтов на сетях - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Часть Крыма в четверг без воды из-за ремонтов на сетях
Часть Крыма в четверг без воды из-за ремонтов на сетях - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Часть Крыма в четверг без воды из-за ремонтов на сетях
Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T09:26
2022-12-29T09:26
вода в крыму
водное хозяйство крыма
жкх
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евпатория
красноперекопск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 14 часов отключение по улице Солдатской, Добромыслова, Ефимовой, частично по Сельвинского, а также в Розовом переулке.В Евпатории до 18.00 без воды будут жители улиц Гайдара, 60, 62,65, Садовой, 1, 5, Зеленой, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 8, 9,11, 18. Силами филиала будет организован подвоз воды.В Красноперекопске до пяти часов вечера приостановят водоснабжение по Октябрьской, 33, 31, 29, 25, 23, 21А, 15, 17, 13, 13А, 11, 9, 7/2, 1/2, а также села Совхозное, в селе Зеленая Нива воды не будет в первой половине дня по улицам Щорса, Франко, Сумской.В алуштинских селах Солнечногорском , Изобильном, Лучистов до 14 часов без воды ряд абонентов.В пресс-службе "Воды Крыма" также сообщают о том, что абонентские отделы будут работать в праздничные и выходные дни - в период с 31 декабря до 6 января. В этот период можно заключить договор водоснабжения или водоотведения, провести сверку расчетов, переоформить лицевой счет, подать заявление на опломбирование счетчика, оплатить услуги предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковЖКХ в Крыму: общественники подвели коммунальные итоги годаКакое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Часть Крыма в четверг без воды из-за ремонтов на сетях

Где в Крыму отключат воду в четверг

09:26 29.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 14 часов отключение по улице Солдатской, Добромыслова, Ефимовой, частично по Сельвинского, а также в Розовом переулке.
В Евпатории до 18.00 без воды будут жители улиц Гайдара, 60, 62,65, Садовой, 1, 5, Зеленой, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 8, 9,11, 18. Силами филиала будет организован подвоз воды.
В Красноперекопске до пяти часов вечера приостановят водоснабжение по Октябрьской, 33, 31, 29, 25, 23, 21А, 15, 17, 13, 13А, 11, 9, 7/2, 1/2, а также села Совхозное, в селе Зеленая Нива воды не будет в первой половине дня по улицам Щорса, Франко, Сумской.
В алуштинских селах Солнечногорском , Изобильном, Лучистов до 14 часов без воды ряд абонентов.
В пресс-службе "Воды Крыма" также сообщают о том, что абонентские отделы будут работать в праздничные и выходные дни - в период с 31 декабря до 6 января. В этот период можно заключить договор водоснабжения или водоотведения, провести сверку расчетов, переоформить лицевой счет, подать заявление на опломбирование счетчика, оплатить услуги предприятия.
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