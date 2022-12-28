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Суд дал пожизненное Бекмансурову, застрелившему шесть человек в Перми
Суд дал пожизненное Бекмансурову, застрелившему шесть человек в Перми - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Суд дал пожизненное Бекмансурову, застрелившему шесть человек в Перми
Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, признанного виновным в убийстве шести человек в Пермском государственном... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T15:53
2022-12-28T15:53
2022-12-28T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, признанного виновным в убийстве шести человек в Пермском государственном университете, сообщает РИА Новости. 20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории вуза. Погибли шесть человек, более 40 получили ранения. Слушания уголовного дела в суде продолжалось четыре месяца. Обвинение требовало для подсудимого пожизненное заключение. На этой же мере наказания настаивали и родственники жертв и пострадавших. Бекмансуров полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (III группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.
https://crimea.ria.ru/20220905/ustroivshiy-strelbu-v-permskom-universitete-priznal-v-sude-svoyu-vinu-1124403438.html
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Суд дал пожизненное Бекмансурову, застрелившему шесть человек в Перми
Суд приговорил к пожизненному заключению массового убийцу из Перми Бекмансурова
15:53 28.12.2022 (обновлено: 16:01 28.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, признанного виновным в убийстве шести человек в Пермском государственном университете, сообщает РИА Новости.
20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории вуза. Погибли шесть человек, более 40 получили ранения.
"Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил приговор судья Сергей Коробейников.
Слушания уголовного дела в суде продолжалось четыре месяца. Обвинение требовало для подсудимого пожизненное заключение. На этой же мере наказания настаивали и родственники жертв и пострадавших.
Бекмансуров полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (III группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.