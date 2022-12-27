Рейтинг@Mail.ru
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221227/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-vtornik-1126142616.html
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 27.12.2022
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами дождь, прогнозирует региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T00:01
2022-12-27T00:01
новости крыма
крым
погода
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130863_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_174a2b9446ed92caf9130255376293ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами дождь, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13.В Ялте и Алуште ночью без осадков +5…7, днем пройдут дожди, столбики термометров покажут +10…12 градусов.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи днем ожидается дождь. Ночью будет +4…+6 градусов, днем до +11.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабряКакой будет погода на Новый год в КрымуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130863_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f1e2627a4a0e1de4b01ed02968a88d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, керчь, общество, штормовое предупреждение
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 27 декабря

00:01 27.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами дождь, прогнозирует региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на южном побережье до +7, днем +6…+11, в горах -1…+4 градуса", — говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +9...+11.
В Севастополе переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште ночью без осадков +5…7, днем пройдут дожди, столбики термометров покажут +10…12 градусов.
В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи днем ожидается дождь. Ночью будет +4…+6 градусов, днем до +11.
На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 03:09Радио "Спутник в Крыму"
Что будет с климатом в Крыму в 2023 году
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
Какой будет погода на Новый год в Крыму
Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
 
Новости КрымаКрымПогодаКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКерчьОбществоШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 декабря
22:13Главные события и заявления дня: 26 декабря
22:04Главные новости Крыма: 26 декабря
21:17Педиатр: детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет
20:54Когда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкция
20:35Названы три главных правила похудения
19:36Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу
19:19Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в Крыму
18:53Угроза техногенной ЧС в Ялте: городу и порту грозит подтопление — Аксенов
18:40Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии
17:46В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах
16:51ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы
16:27Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за год
14:41Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР
14:28Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной
14:12ВСУ за сутки потеряли около 200 боевиков в боях в Донбассе
14:06Губернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогноз
13:47Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в Крым
13:44Ночной пожар в пятиэтажке под Симферополем – людей эвакуировали
Лента новостейМолния