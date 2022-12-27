https://crimea.ria.ru/20221227/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-vtornik-1126142616.html

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 27.12.2022

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник

Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами дождь, прогнозирует региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T00:01

2022-12-27T00:01

2022-12-27T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами дождь, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13.В Ялте и Алуште ночью без осадков +5…7, днем пройдут дожди, столбики термометров покажут +10…12 градусов.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи днем ожидается дождь. Ночью будет +4…+6 градусов, днем до +11.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабряКакой будет погода на Новый год в КрымуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники

https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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