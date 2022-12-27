https://crimea.ria.ru/20221227/ubytki-predpriyatiy-kryma-prevysili-12-mlrd-rubley--krymstat-1126154642.html

Убытки предприятий Крыма превысили 12 млрд рублей – Крымстат

Убытки предприятий Крыма превысили 12 млрд рублей – Крымстат - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Убытки предприятий Крыма превысили 12 млрд рублей – Крымстат

Убытки крымских предприятий с января по сентябрь текущего года выросли более чем на четверть и превысили 12 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T19:17

2022-12-27T19:17

2022-12-27T19:17

экономика

крым

новости крыма

крымстат

общество

крымский бизнес

крымский бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/18/1122752377_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93e196ae839b201daa4cafca9524a794.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Убытки крымских предприятий с января по сентябрь текущего года выросли более чем на четверть и превысили 12 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко."С января по сентябрь для убыточных компаний в Крыму составила 35,6%, против 64,4% прибыльных организаций. При этом совокупный объем прибыли сократился до 24,3 млрд рублей, что на 20,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Чистый совокупный убыток напротив, вырос на 25,6% и составил 12,8 млрд рублей", – сообщила Петруненко.По итогам отчетного периода сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток ) хозяйственной деятельности предприятий составил 11,5 млрд рублей, что на 43,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.По словам замглавы Крымстата, наиболее тяжелым был первый квартал. В январе – марте индекс выпуска товаров и услуг упал до 90% к показателям первого квартала 2021 года. Второй и третий кварталы показали заметное оживление экономики по базовым видам экономической деятельности.При этом наибольший вклад в восстановление показателей внесли предприятия обрабатывающего сектора – 60% (рост 14,2%), занятые в обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха – 31% (снижение на 4,6%), а также в добыче полезных ископаемых, водоснабжении – 5% и сборе и утилизации бытовых отходов – 4%.Максимальный рост производства обеспечили предприятия, занятые выпуском изделий из муки и кондитерских изделий недлительного хранения – 43,4%, мукомольной продукции – 32,5%, спиртных напитков – 13,7%, вина – 12,5%, молока – 4,4%.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что собственные доходы региона за год составили 66 млрд, еще 189 млрд рублей поступили в бюджет в виде федеральных дотаций.Читайте также:В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублейВласти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеСоциальная нагрузка: что инвесторы сделали для Крыма

https://crimea.ria.ru/20221227/naskolko-inflyatsiya-sela-dokhody-krymchan-1126155378.html

https://crimea.ria.ru/20221214/slozhnaya-logistika-zhdat-li-rosta-tsen-i-ischeznoveniya-tovarov-v-krymu-1125891021.html

https://crimea.ria.ru/20221209/kakoy-biznes-poluchit-dopolnitelnuyu-pomosch-iz-byudzheta-kryma-1125764036.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, крым, новости крыма, крымстат, общество, крымский бизнес, крымский бюджет