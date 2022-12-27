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Как повысить свой доход — советы бизнес-тренера - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Как повысить свой доход — советы бизнес-тренера
Как повысить свой доход — советы бизнес-тренера - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Как повысить свой доход — советы бизнес-тренера
Повысить собственный доход и рабочую эффективность помогут правильно поставленные цели. Как подойти к процессу планирования рассказала бизнес-психолог, тренер... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T21:36
2022-12-27T21:36
общество
совет эксперта
психология
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Повысить собственный доход и рабочую эффективность помогут правильно поставленные цели. Как подойти к процессу планирования рассказала бизнес-психолог, тренер по повышению личной эффективности и развитию личности Дарья Пантюх, передает "Радио 1". Закрыть гельштатПо мнению эксперта, прежде всего необходимо закрыть все незавершенные задачи, обязательно поблагодарить себя за это, а затем определить новую цель, к которой необходимо двигаться.Чтобы это движение сделать продуктивным, нужно четко осознать для чего вы хотите достичь именно той цели, которую перед собой поставили: "Человек должен задать себе вопрос, а для чего мне повышать доход или получать новые навыки. Отсюда вытекает мотивация", — говорит психолог.Правильная мотивацияПри этом цели должны быть достижимыми. Их лучше делить на этапы и не зацикливаться на четких сроках. В противном случае, не достигнув результата точно в срок, можно разочароваться и "опустить руки".Еще один совет от психолога – визуализация: важно представить себе, что цель достигнута и постараться заранее почувствовать радость от этого. После такой практики организм получит заряд гормона дофамина, который придает сил для реализации поставленных планов.Ранее психолог рассказала, как успеть переделать все дела до Нового года. Читайте также на РИА Новости Крым:Как остановить "бег по кругу" – психологПрофессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталостиВ чем польза йоги и духовных практик – мнение
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общество, совет эксперта, психология, экономика, мнения
Как повысить свой доход — советы бизнес-тренера

Бизнес-тренер Пантюх: для повышения дохода не надо ставить себе временные рамки

21:36 27.12.2022
 
© Фото: pixabay.comБизнес-тренер Пантюх: повысить доход помогут поэтапность и достижимые цели
Бизнес-тренер Пантюх: повысить доход помогут поэтапность и достижимые цели
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Повысить собственный доход и рабочую эффективность помогут правильно поставленные цели. Как подойти к процессу планирования рассказала бизнес-психолог, тренер по повышению личной эффективности и развитию личности Дарья Пантюх, передает "Радио 1".

Закрыть гельштат

По мнению эксперта, прежде всего необходимо закрыть все незавершенные задачи, обязательно поблагодарить себя за это, а затем определить новую цель, к которой необходимо двигаться.
Чтобы это движение сделать продуктивным, нужно четко осознать для чего вы хотите достичь именно той цели, которую перед собой поставили: "Человек должен задать себе вопрос, а для чего мне повышать доход или получать новые навыки. Отсюда вытекает мотивация", — говорит психолог.
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Правильная мотивация

При этом цели должны быть достижимыми. Их лучше делить на этапы и не зацикливаться на четких сроках. В противном случае, не достигнув результата точно в срок, можно разочароваться и "опустить руки".
Еще один совет от психолога – визуализация: важно представить себе, что цель достигнута и постараться заранее почувствовать радость от этого. После такой практики организм получит заряд гормона дофамина, который придает сил для реализации поставленных планов.
Ранее психолог рассказала, как успеть переделать все дела до Нового года.
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