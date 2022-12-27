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Детей военных и беженцев приглашают на "Севастопольскую елку" - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Детей военных и беженцев приглашают на "Севастопольскую елку"
Детей военных и беженцев приглашают на "Севастопольскую елку" - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Детей военных и беженцев приглашают на "Севастопольскую елку"
В Севастополе для детей военнослужащих Черноморского флота и детей из новых регионов России с 26 по 30 декабря на сцене Драматического театра имени Лавренева... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T15:07
2022-12-27T15:09
севастополь
общество
новый год 2023
культура
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новые регионы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 — РИА Новости Крым. В Севастополе для детей военнослужащих Черноморского флота и детей из новых регионов России с 26 по 30 декабря на сцене Драматического театра имени Лавренева проходит благотворительная новогодняя акция. Пригласительные билеты на "Севастопольскую елку" получили пять тысяч ребят. Праздник организован АНО "Матроскин театр" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив."Севастопольская елка" – специальный новогодний проект для детей военнослужащих Черноморского флота РФ (большинство из которых принимают участие в СВО), детей военных врачей и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, новых регионов России. На праздник пригласят детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей, а также из многодетных и малообеспеченных семей", – сообщили организаторы.Юным зрителям покажут "самое семейное" произведение – повесть Эдуарда Успенского "Зима в Простоквашино.""В нашем городе, который со дня основания всегда жил одной судьбой с флотом, семья была и остается светлым маяком для матросов и офицеров, защищавших Отечество. Организаторы мероприятия хотели бы вернуть для каждого ребенка, в жизнь которого вторглась война, настоящую сказку детства, где рядом всегда мама и папа, где истинное волшебство всегда друг для друга могут сотворить близкие люди", - пояснили организаторы.Кроме того, детей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, забавные и креативные мастер-классы по изготовлению народных кукол-мотанок Иванны Кузменюк, импровизированное шоу ростовых кукол и подарки.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Чего хотят дети на Новый год – опросДед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подаркамиКакие подарки под елку готовят крымчане своим родным
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, новый год 2023, культура, чф рф (черноморский флот российской федерации), новые регионы россии, новости крыма
Детей военных и беженцев приглашают на "Севастопольскую елку"

В Севастополе для 5 тысяч детей военнослужащих и беженцев пройдет благотворительная елка

15:07 27.12.2022 (обновлено: 15:09 27.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 — РИА Новости Крым. В Севастополе для детей военнослужащих Черноморского флота и детей из новых регионов России с 26 по 30 декабря на сцене Драматического театра имени Лавренева проходит благотворительная новогодняя акция.
Пригласительные билеты на "Севастопольскую елку" получили пять тысяч ребят. Праздник организован АНО "Матроскин театр" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Севастопольская елка" – специальный новогодний проект для детей военнослужащих Черноморского флота РФ (большинство из которых принимают участие в СВО), детей военных врачей и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, новых регионов России. На праздник пригласят детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей, а также из многодетных и малообеспеченных семей", – сообщили организаторы.
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"В нашем городе, который со дня основания всегда жил одной судьбой с флотом, семья была и остается светлым маяком для матросов и офицеров, защищавших Отечество. Организаторы мероприятия хотели бы вернуть для каждого ребенка, в жизнь которого вторглась война, настоящую сказку детства, где рядом всегда мама и папа, где истинное волшебство всегда друг для друга могут сотворить близкие люди", - пояснили организаторы.
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Кроме того, детей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, забавные и креативные мастер-классы по изготовлению народных кукол-мотанок Иванны Кузменюк, импровизированное шоу ростовых кукол и подарки.
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СевастопольОбществоНовый год 2023КультураЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новые регионы РоссииНовости Крыма
 
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