https://crimea.ria.ru/20221227/chast-kryma-vo-vtornik-bez-vody--gde-zhdat-otklyucheniy-1126148147.html

Часть Крыма во вторник без воды – где ждать отключений

Часть Крыма во вторник без воды – где ждать отключений - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Часть Крыма во вторник без воды – где ждать отключений

Во вторник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек -РИА Новости Крым. Во вторник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии на сетях ориентировочно до 14 часов не будет воды по улицам Радищева, Лескова, Первомайской, Ломоносова, Б. Хохлова, Гончарова, ул. С. Перовской, Пирогова, Рылеева, частично по Беспалова.Также в первой половине дня без воды симферопольские села Тополи, Почтовое, Новопавловка, Скалистое.В Джанкое до 13 часов отключение по четным сторонам улиц Октябрьской, Симферопольской, Свердлова, Проезжей, также по улице Северной, в переулках Северном и Элеваторном.В Феодосии до 17 часов остановлено водоснабжение Степного массива.В пресс-службе "Воды Крыма" также сообщили о продлении акции, по которой, оплатив долги за потребленный ресурс, абонент освобождается от пеней. Акция продлевается до 28 февраля, ее условия можно уточнить на официально сайте предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:ЖКХ в Крыму: общественники подвели коммунальные итоги годаОчистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 годаВодный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221225/kakoe-vodokhranilische-smozhet-pitat-novyy-gorod-na-zapade-kryma-1126106104.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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