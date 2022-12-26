Угроза техногенной ЧС в Ялте: городу и порту грозит подтопление — Аксенов
В порту Ялты возникла угроза техногенной чрезвычайной ситуации – Аксенов
18:53 26.12.2022 (обновлено: 19:09 26.12.2022)
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЯлта
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил угрозу техногенной чрезвычайной ситуации в акватории морского порта Ялты. Причиной стали наносы грунта, скопившиеся в акватории после продолжительных ливней. Соответствующий указ размещен на сайте правительства республики.
"Отнести ситуацию, сложившуюся в акватории Пассажирского комплекса филиала "Крымские морские порты" "Ялтинский торговый порт", к угрозе техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера", – сказано в документе.
Границами территории, на которой может возникнуть техногенная чрезвычайная ситуация определена акватория Ялтинского торгового порта.
Региональному минтрансу, совместно с руководством порта и городскими властями поручено провести комплекс мероприятий по ликвидации угрозы техногенной ЧС в районе реки Быстрая и ликвидировать нанос грунта у причалов №№ 3 и 4.
Контроль за выполнением указа Аксенов возложил на председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка.
В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.
26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.
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