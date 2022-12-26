https://crimea.ria.ru/20221226/vlasti-kryma-obyavili-ugrozu-chs-v-portu-yalty-iz-za-livney--ukaz-aksenova-1126145506.html

Угроза техногенной ЧС в Ялте: городу и порту грозит подтопление — Аксенов

Угроза техногенной ЧС в Ялте: городу и порту грозит подтопление — Аксенов - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Угроза техногенной ЧС в Ялте: городу и порту грозит подтопление — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил угрозу техногенной чрезвычайной ситуации в акватории морского порта Ялты. Причиной стали наносы грунта, скопившиеся в... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T18:53

2022-12-26T18:53

2022-12-26T19:09

ялта

крым

новости крыма

сергей аксенов

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110773/84/1107738451_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_478501666a538d94b088781d3a97aa14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил угрозу техногенной чрезвычайной ситуации в акватории морского порта Ялты. Причиной стали наносы грунта, скопившиеся в акватории после продолжительных ливней. Соответствующий указ размещен на сайте правительства республики.Границами территории, на которой может возникнуть техногенная чрезвычайная ситуация определена акватория Ялтинского торгового порта.Региональному минтрансу, совместно с руководством порта и городскими властями поручено провести комплекс мероприятий по ликвидации угрозы техногенной ЧС в районе реки Быстрая и ликвидировать нанос грунта у причалов №№ 3 и 4.Контроль за выполнением указа Аксенов возложил на председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка.В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. 26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползниСначала был дождь: как потоп оголил старые проблемы и забытые чувства Крым возглавил рейтинг регионов климатического риска

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, новости крыма, сергей аксенов, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, общество