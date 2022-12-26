https://crimea.ria.ru/20221226/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-ponedelnik--karta-otklyucheniy-1126132105.html

Где в Крыму не будет воды в понедельник — карта отключений

Где в Крыму не будет воды в понедельник — карта отключений - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Где в Крыму не будет воды в понедельник — карта отключений

В понедельник из-за ремонтов на сетях часть Крыма останется без водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T10:49

2022-12-26T10:49

2022-12-26T10:49

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крым

симферополь

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В понедельник из-за ремонтов на сетях часть Крыма останется без водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Симферополь и районПо данным предприятия, в Симферополе до 18 часов без воды улица Воровского. Подвоз обеспечат по Воровского, 22 — с 13 до 15 часов и по Воровского, 60 — с 15 до 17.00.В первой половине дня отключение абонентов, расположенных по улице Кржижановского, 12 в симферопольском поселке ГРЭС.Другие населенные пункты КрымаВ Алуштинском районе до 17 часов без воды улицы Розовая и Изобильненская в селе Изобильном, до полудня отключение в селе Рыбачьем по улицам Северной, Космической, Центральной, Школьной.В Ленинском районе до трех часов дня — село Белинское.В Бахчисарайском районе в первой половине дня ограничено водоснабжение улиц Малиновского, 30 лет Победы, Вишневой, Степной, Гагарина в селе Долинном.В Джанкое до 15.00 без воды четные стороны улиц Садовой, Ф.Приходько, Н.Садовой, Первомайской, К.Маркса. Также без воды улица Ленина, 38, 40, 36, переулки Первомайский, Садовый, Огородный. До полудня без воды джанкойская улица М.Кошевого.Ранее сообщалось о длительном отключении света по ряду улиц в Симферополе и в прилегающих селах.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаНа сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году

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