https://crimea.ria.ru/20221226/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-ponedelnik--karta-otklyucheniy-1126132105.html
Где в Крыму не будет воды в понедельник — карта отключений
Где в Крыму не будет воды в понедельник — карта отключений - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Где в Крыму не будет воды в понедельник — карта отключений
В понедельник из-за ремонтов на сетях часть Крыма останется без водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T10:49
2022-12-26T10:49
2022-12-26T10:49
вода в крыму
крым
симферополь
алушта
джанкой
бахчисарай
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076721_0:98:1619:1008_1920x0_80_0_0_255afeb8d2f9e2d190e762d76d93af84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В понедельник из-за ремонтов на сетях часть Крыма останется без водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Симферополь и районПо данным предприятия, в Симферополе до 18 часов без воды улица Воровского. Подвоз обеспечат по Воровского, 22 — с 13 до 15 часов и по Воровского, 60 — с 15 до 17.00.В первой половине дня отключение абонентов, расположенных по улице Кржижановского, 12 в симферопольском поселке ГРЭС.Другие населенные пункты КрымаВ Алуштинском районе до 17 часов без воды улицы Розовая и Изобильненская в селе Изобильном, до полудня отключение в селе Рыбачьем по улицам Северной, Космической, Центральной, Школьной.В Ленинском районе до трех часов дня — село Белинское.В Бахчисарайском районе в первой половине дня ограничено водоснабжение улиц Малиновского, 30 лет Победы, Вишневой, Степной, Гагарина в селе Долинном.В Джанкое до 15.00 без воды четные стороны улиц Садовой, Ф.Приходько, Н.Садовой, Первомайской, К.Маркса. Также без воды улица Ленина, 38, 40, 36, переулки Первомайский, Садовый, Огородный. До полудня без воды джанкойская улица М.Кошевого.Ранее сообщалось о длительном отключении света по ряду улиц в Симферополе и в прилегающих селах.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаНа сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году
крым
симферополь
алушта
джанкой
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076721_17:0:1457:1080_1920x0_80_0_0_8365a5dfb1f99cef74888a37e0a97e19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, крым, симферополь, алушта, джанкой, бахчисарай, жкх крыма и севастополя
Где в Крыму не будет воды в понедельник — карта отключений
В понедельник из-за ремонтов на сетях часть Крыма без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В понедельник из-за ремонтов на сетях часть Крыма останется без водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Симферополь и район
По данным предприятия, в Симферополе до 18 часов без воды улица Воровского. Подвоз обеспечат по Воровского, 22 — с 13 до 15 часов и по Воровского, 60 — с 15 до 17.00.
В первой половине дня отключение абонентов, расположенных по улице Кржижановского, 12 в симферопольском поселке ГРЭС.
Другие населенные пункты Крыма
В Алуштинском районе до 17 часов без воды улицы Розовая и Изобильненская в селе Изобильном, до полудня отключение в селе Рыбачьем по улицам Северной, Космической, Центральной, Школьной.
В Ленинском районе до трех часов дня — село Белинское.
В Бахчисарайском районе в первой половине дня ограничено водоснабжение улиц Малиновского, 30 лет Победы, Вишневой, Степной, Гагарина в селе Долинном.
В Джанкое до 15.00 без воды четные стороны улиц Садовой, Ф.Приходько, Н.Садовой, Первомайской, К.Маркса. Также без воды улица Ленина, 38, 40, 36, переулки Первомайский, Садовый, Огородный. До полудня без воды джанкойская улица М.Кошевого.
Ранее сообщалось
о длительном отключении света по ряду улиц в Симферополе
и в прилегающих селах.
Читайте также на РИА Новости Крым: