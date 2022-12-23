https://crimea.ria.ru/20221223/paromy-v-krym-i-na-kuban-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-23-dekabrya-1126093835.html

Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря

Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря

Керченская переправа с запуска паромного сообщения перевезла более 50 тысяч пассажиров и свыше 4 тысяч железнодорожных вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T10:45

2022-12-23T10:45

2022-12-23T10:45

керченская паромная переправа

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Керченская переправа с запуска паромного сообщения перевезла более 50 тысяч пассажиров и свыше 4 тысяч железнодорожных вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет. Только в порту Керчь в утренние часы действует штормовое из-за тумана.В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилейГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

крымский мост

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2022

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