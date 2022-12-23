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Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря
Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря
Керченская переправа с запуска паромного сообщения перевезла более 50 тысяч пассажиров и свыше 4 тысяч железнодорожных вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T10:45
2022-12-23T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Керченская переправа с запуска паромного сообщения перевезла более 50 тысяч пассажиров и свыше 4 тысяч железнодорожных вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет. Только в порту Керчь в утренние часы действует штормовое из-за тумана.В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилейГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
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Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря

Минтранс: Керченская паромная переправа 23 декабря работает штатно, шторма нет

10:45 23.12.2022
 
© РИА Новости КрымПаром на Керченской переправе
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Керченская переправа с запуска паромного сообщения перевезла более 50 тысяч пассажиров и свыше 4 тысяч железнодорожных вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 50 214 пассажиров, 35 791 автотранспортное средство и 4 077 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 1184 рейса", — проинформировали в ведомстве.
Погода в проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет. Только в порту Керчь в утренние часы действует штормовое из-за тумана.
"Согласно прогнозу Росгидромета, в пятницу ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, без осадков. Видимость хорошая, в тумане 500 — 1000 м, волна 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10, воды в море +5…6 градусов", — добавили в Минтрансе.
В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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Керченская паромная переправаКрымский мостКрымНовостиНовости КрымаТранспортОбщество
 
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