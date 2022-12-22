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Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилей
Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилей - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилей
В очереди на Керченскую паромную переправу с Краснодарской стороны стоят 168 автомобилей, сутками ранее сообщалось о 164 машинах. Об этом проинформировали в... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T12:26
2022-12-22T12:26
2022-12-22T12:27
керченская паромная переправа
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу с Краснодарской стороны стоят 168 автомобилей, сутками ранее сообщалось о 164 машинах. Об этом проинформировали в оперштабе Кубани.За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли через пролив 322 машины и 392 пассажира.На стоянке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева.Обстановка на переправеПо состоянию на утро четверга курсирующие через пролив паромы выполнили 1165 рейсов, перевезли с запуска сообщения более 35 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 49 462 пассажир, 35 076 единиц автотранспорта и 4 008 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1165 рейсов", - сообщили в Минтрансе.Ограничения на проезд через Керченскую переправуС октября действуют ограничения проезда грузовиков через Керченскую паромную переправу. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют выбирать сухопутный маршрут, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправеОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
https://crimea.ria.ru/20221215/gruzoviki-mogut-poekhat-po-krymskomu-mostu-uzhe-do-novogo-goda-1125895107.html
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керченская паромная переправа, краснодарский край, транспорт, общество, керченский пролив, новости, кубань
Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилей
Оперштаб: в очереди на Керченскую переправу стоят 168 автомобилей
12:26 22.12.2022 (обновлено: 12:27 22.12.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым.
В очереди на Керченскую паромную переправу с Краснодарской стороны стоят 168 автомобилей, сутками ранее
сообщалось о 164 машинах. Об этом проинформировали в оперштабе Кубани.
За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли через пролив 322 машины и 392 пассажира.
"На перехватывающей парковке в поселке Ильич ждут очереди на переправу 168 автомобилей. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в сообщении.
На стоянке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева.
Обстановка на переправе
По состоянию на утро четверга курсирующие через пролив паромы выполнили 1165 рейсов, перевезли с запуска сообщения более 35 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 49 462 пассажир, 35 076 единиц автотранспорта и 4 008 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1165 рейсов", - сообщили в Минтрансе.
Ограничения на проезд через Керченскую переправу
С октября действуют ограничения проезда
грузовиков через Керченскую паромную переправу. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют выбирать сухопутный маршрут, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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