https://crimea.ria.ru/20221222/perepravy-cherez-kerchenskiy-proliv-ozhidayut-168-avtomobiley-1126074433.html

Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилей

Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилей - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилей

В очереди на Керченскую паромную переправу с Краснодарской стороны стоят 168 автомобилей, сутками ранее сообщалось о 164 машинах. Об этом проинформировали в... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T12:26

2022-12-22T12:26

2022-12-22T12:27

керченская паромная переправа

краснодарский край

транспорт

общество

керченский пролив

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу с Краснодарской стороны стоят 168 автомобилей, сутками ранее сообщалось о 164 машинах. Об этом проинформировали в оперштабе Кубани.За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли через пролив 322 машины и 392 пассажира.На стоянке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева.Обстановка на переправеПо состоянию на утро четверга курсирующие через пролив паромы выполнили 1165 рейсов, перевезли с запуска сообщения более 35 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 49 462 пассажир, 35 076 единиц автотранспорта и 4 008 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1165 рейсов", - сообщили в Минтрансе.Ограничения на проезд через Керченскую переправуС октября действуют ограничения проезда грузовиков через Керченскую паромную переправу. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют выбирать сухопутный маршрут, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправеОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники

https://crimea.ria.ru/20221215/gruzoviki-mogut-poekhat-po-krymskomu-mostu-uzhe-do-novogo-goda-1125895107.html

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, краснодарский край, транспорт, общество, керченский пролив, новости, кубань