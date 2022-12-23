https://crimea.ria.ru/20221223/bolee-2000-chelovek-priobreli-bilety-na-avtobusy-cherez-onlayn-servis-rnkb-1126097663.html

Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ

Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ

Более 2 тысяч пассажиров междугородних автобусных рейсов в Крыму и Краснодарском крае уже воспользовались сервисом покупки билетов в мобильном приложении и... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T13:15

2022-12-23T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Более 2 тысяч пассажиров междугородних автобусных рейсов в Крыму и Краснодарском крае уже воспользовались сервисом покупки билетов в мобильном приложении и устройствах самообслуживания РНКБ Банка (ПАО), запущенным в ноябре в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.Сервис покупки билетов онлайн в мобильном приложении РНКБ (18+) позволяет пассажиру выбрать место отправления и прибытия, время, дату, посадочное место и оплатить электронный билет со своей карты или счета.По данным РНКБ, самый популярный день для покупки билетов онлайн — пятница. Направления, на которые чаще всего покупают билеты в приложении, — Красноперекопск и Южный берег Крыма.Новый сервис является частью масштабного проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие в Республике Крым и Севастополе современных цифровых услуг, расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.

https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html

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рнкб (пао), транспорт, крым, новости, новости крыма, экономика, общество