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Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ
Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ
Более 2 тысяч пассажиров междугородних автобусных рейсов в Крыму и Краснодарском крае уже воспользовались сервисом покупки билетов в мобильном приложении и... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T13:15
2022-12-23T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Более 2 тысяч пассажиров междугородних автобусных рейсов в Крыму и Краснодарском крае уже воспользовались сервисом покупки билетов в мобильном приложении и устройствах самообслуживания РНКБ Банка (ПАО), запущенным в ноябре в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.Сервис покупки билетов онлайн в мобильном приложении РНКБ (18+) позволяет пассажиру выбрать место отправления и прибытия, время, дату, посадочное место и оплатить электронный билет со своей карты или счета.По данным РНКБ, самый популярный день для покупки билетов онлайн — пятница. Направления, на которые чаще всего покупают билеты в приложении, — Красноперекопск и Южный берег Крыма.Новый сервис является частью масштабного проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие в Республике Крым и Севастополе современных цифровых услуг, расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.
https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html
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рнкб (пао), транспорт, крым, новости, новости крыма, экономика, общество

Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ

13:15 23.12.2022 (обновлено: 13:16 23.12.2022)
 
© Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ
© Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Более 2 тысяч пассажиров междугородних автобусных рейсов в Крыму и Краснодарском крае уже воспользовались сервисом покупки билетов в мобильном приложении и устройствах самообслуживания РНКБ Банка (ПАО), запущенным в ноябре в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.
Сервис покупки билетов онлайн в мобильном приложении РНКБ (18+) позволяет пассажиру выбрать место отправления и прибытия, время, дату, посадочное место и оплатить электронный билет со своей карты или счета.
По данным РНКБ, самый популярный день для покупки билетов онлайн — пятница. Направления, на которые чаще всего покупают билеты в приложении, — Красноперекопск и Южный берег Крыма.
Новый сервис является частью масштабного проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие в Республике Крым и Севастополе современных цифровых услуг, расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 16:08
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
РНКБ (ПАО)ТранспортКрымНовостиНовости КрымаЭкономикаОбщество
 
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