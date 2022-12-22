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Рогозин ранен в Донецке

Рогозин ранен в Донецке - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Рогозин ранен в Донецке

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранен в Донецке в результате обстрела ВСУ гостиницы, в которой он проживал в составе группы военных советников. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T09:55

2022-12-22T09:55

2022-12-22T09:55

дмитрий рогозин

донецкая народная республика (днр)

сво

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранен в Донецке в результате обстрела ВСУ гостиницы, в которой он проживал в составе группы военных советников. Об этом он сообщил в своем Telegram - канале.Он уточнил, что получил ранение в спину. Кроме него пострадали еще несколько человек. "У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей", - добавил Рогозин.По словам его помощника, ВСУ наносили удары высокоточными боеприпасами, предположительно, из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar, добавил он. Отмечается, что Рогозин проживал в гостинице на окраине Донецка вместе с другими военными советниками, находившимися там в последние месяцы.Читайте также на РИА Новости Крым:По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ били по Донецку

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дмитрий рогозин, донецкая народная республика (днр), сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины)