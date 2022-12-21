Рейтинг@Mail.ru
РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221221/rnkb-zapustil-besplatnyy-servis-registratsii-biznesa-bez-vizita-v-fns-1126062194.html
РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС
РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС - РИА Новости Крым, 21.12.2022
РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС
РНКБ Банк (ПАО) запустил бесплатный многофункциональный онлайн-сервис регистрации бизнеса для будущих предпринимателей и юридических лиц, сообщает банк. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T17:05
2022-12-21T17:05
рнкб (пао)
экономика
крым
новости
новости крыма
общество
федеральная налоговая служба (фнс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080037_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_725ae75401a8462bcd0f5c0e7e140c76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запустил бесплатный многофункциональный онлайн-сервис регистрации бизнеса для будущих предпринимателей и юридических лиц, сообщает банк.Сервис "Регистрация Бизнеса" позволяет без посещения офиса ФНС сформировать комплект документов для госрегистрации юрлиц в форме ООО и физических лиц в качестве ИП, получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (УКЭП), а также отправить документы для регистрации в ФНС России и получить результат регистрации.Как отметили в банке, формирование полного пакета документов занимает не более 15 минут, при этом не нужно посещать налоговые органы и тратить деньги на оплату госпошлины за регистрацию.
https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080037_0:28:1358:1046_1920x0_80_0_0_380a60295ecaa9d1fd3ee94dd44eef52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), экономика, крым, новости, новости крыма, общество, федеральная налоговая служба (фнс)

РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС

17:05 21.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запустил бесплатный многофункциональный онлайн-сервис регистрации бизнеса для будущих предпринимателей и юридических лиц, сообщает банк.
Сервис "Регистрация Бизнеса" позволяет без посещения офиса ФНС сформировать комплект документов для госрегистрации юрлиц в форме ООО и физических лиц в качестве ИП, получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (УКЭП), а также отправить документы для регистрации в ФНС России и получить результат регистрации.
Как отметили в банке, формирование полного пакета документов занимает не более 15 минут, при этом не нужно посещать налоговые органы и тратить деньги на оплату госпошлины за регистрацию.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 16:08
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
РНКБ (ПАО)ЭкономикаКрымНовостиНовости КрымаОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Atlas Apart-Hotel & SPA в Судаке: наслаждаться жизнью у самой кромки моря
17:16Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу
17:05РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС
16:42В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур
16:31Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта
16:23Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение
16:01Численность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
15:51Шойгу предложил повысить призывной возраст россиян
15:48Министр обороны России назвал цель ударов по объектам на Украине
15:40Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армии
15:35Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе
15:31Мобилизация выявила проблемы — Путин
15:20Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин
15:16Политика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и Донбасса
15:16Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым
15:13На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин
14:55Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
14:22Серьезное ДТП на "Тавриде": пострадали четыре человека
13:48Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского
13:31Минобороны РФ: за сутки уничтожены украинские воздушные суда и артсистемы
Лента новостейМолния