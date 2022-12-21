https://crimea.ria.ru/20221221/rnkb-zapustil-besplatnyy-servis-registratsii-biznesa-bez-vizita-v-fns-1126062194.html

РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС

РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС - РИА Новости Крым, 21.12.2022

РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС

РНКБ Банк (ПАО) запустил бесплатный многофункциональный онлайн-сервис регистрации бизнеса для будущих предпринимателей и юридических лиц, сообщает банк. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T17:05

2022-12-21T17:05

2022-12-21T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запустил бесплатный многофункциональный онлайн-сервис регистрации бизнеса для будущих предпринимателей и юридических лиц, сообщает банк.Сервис "Регистрация Бизнеса" позволяет без посещения офиса ФНС сформировать комплект документов для госрегистрации юрлиц в форме ООО и физических лиц в качестве ИП, получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (УКЭП), а также отправить документы для регистрации в ФНС России и получить результат регистрации.Как отметили в банке, формирование полного пакета документов занимает не более 15 минут, при этом не нужно посещать налоговые органы и тратить деньги на оплату госпошлины за регистрацию.

https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, крым, новости, новости крыма, общество, федеральная налоговая служба (фнс)