https://crimea.ria.ru/20221221/atlas-apart-hotel--spa-v-sudake-naslazhdatsya-zhiznyu-u-samoy-kromki-morya-1126062917.html

Atlas Apart-Hotel & SPA в Судаке: наслаждаться жизнью у самой кромки моря

Atlas Apart-Hotel & SPA в Судаке: наслаждаться жизнью у самой кромки моря - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Atlas Apart-Hotel & SPA в Судаке: наслаждаться жизнью у самой кромки моря

Судак по праву считается одним из самых уютных и ламповых курортов Крыма. Он расположился на берегу живописной бухты и как будто укрыт от суеты мира покрытыми... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T17:50

2022-12-21T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Судак по праву считается одним из самых уютных и ламповых курортов Крыма. Он расположился на берегу живописной бухты и как будто укрыт от суеты мира покрытыми буковым и дубовым лесом горами. Любой, кому хоть раз посчастливилось побывать в этом благодатном крае, прикоснуться к его природе и истории, окунуться в кристальной чистоты морские воды и насладиться морским бризом, захочет возвращаться сюда вновь и вновь.16 декабря девелопер ООО "СЗ "Форум-Чайка" получил разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса премиум-класса Atlas Apart-Hotel & SPA. Это значит, что все работы по строительству выполнены в срок в полном объеме. После получения акта о вводе в эксплуатацию, объект завершенного строительства можно поставить на кадастровый учет в Росреестре и оформить право собственности.Сегодня существует уникальная возможность стать не просто гостем Судака, а владельцем роскошных апартаментов премиум-класса Atlas Apart-Hotel & SPA. Комплекс расположен у самой кромки воды, а из окон открываются великолепные виды на бескрайние морские просторы, средневековую Генуэзскую крепость и отроги заповедного урочища Алчак-Кая.Индивидуальный подход, высокие международные стандарты и южное гостеприимство персонала сделают пребывание в апартаментах премиум-класса максимально комфортным. К услугам гостей и собственников Atlas Apart-Hotel & SPA благоустроенный морской пляж, открытый бассейн и подогреваемая зона бассейна в SPA-комплексе, современный медицинский центр с возможностью обследования.Гурманы смогут насладиться изысканными блюдами в расположенном на территории комплекса панорамном средиземноморском ресторане. Приверженцы здорового образа жизни – поддерживать форму с спортивном клубе или заняться йогой в специально оборудованной зоне. Предусмотрены также амфитеатр и лекторий под открытым небом и место отдыха для взрослых.16 декабря девелопер ООО "СЗ "Форум-Чайка" получил разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса премиум-класса Atlas Apart-Hotel & SPA. Уже летом 2023 года резиденты первой очереди строительства смогут провести лето на черноморском побережье. Весь комплекс будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2024 года. Актуальную информацию о проекте можно узнать по телефону 8 (800) 700-49-87 или на сайте atlas-sudak.ruПроектная декларация на сайте нашдом.рф*рекламаООО "СЗ "СКГ", ИНН 9102039187ID 4CQwVszH9pSWM8EdJoJжигулинароща.рф

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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