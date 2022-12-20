Рейтинг@Mail.ru
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт - РИА Новости Крым, 20.12.2022
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
РНКБ-Банк расширил функционал виртуальных карт до обычных пластиковых. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T16:08
2022-12-20T16:08
новости крыма
крым
рнкб (пао)
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119761725_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ccc8a94f5e93b1928e62ed58ea362f4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. РНКБ-Банк расширил функционал виртуальных карт до обычных пластиковых. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма."Обновленная виртуальная карта теперь является равноценной заменой обычной банковской карте с физическим носителем. Теперь с виртуальной карты можно в том числе снимать наличные. А также пополнять ее в банкоматах при помощи смартфона", – сообщил зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.Чтобы воспользоваться этим сервисом, для виртуальной карты необходимо назначить пин-код. Сделать это можно всего в несколько кликов в разделе "действия" мобильного приложения банка, уточнили сотрудники отдела платежных карт.Специалисты отметили, что на данном этапе для открытия виртуальной карты необходимо наличие еще какой-либо физической пластиковой. Однако в будущем это условие планируется упразднить."В перспективе виртуальная карта станет отдельным независимым продуктом, который не будет требовать наличия пластиковой карты. В сочетании с возможностями биометрии виртуальная карта даст возможность пользоваться услугами РНКБ клиентам, которые находятся за пределами регионов присутствия банка", – поделился планами зампредседателя правления РНКБ.Среди клиентов банка уже насчитывается более 150 тысяч владельцев виртуальных карт. Только за последний год их число выросло более чем вдвое, отмечают специалисты. Они связывают данный факт с безусловным удобством и безопасностью применения виртуального аналога банковского пластика при совершении онлайн платежей. Возможность пополнять баланс виртуальной карты, а также снимать с нее наличные сделала такую карту попросту незаменимой, уверены сотрудники финансовой организации.РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru4CQwVszH9pSWM1qz4iN
https://crimea.ria.ru/20221212/klienty-rnkb-v-2022-godu-oformili-bolee-100-tysyach-virtualnykh-kart-1125817366.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119761725_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c5b5f5e2d26258fbb83fdc810f983cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, рнкб (пао), экономика, общество

РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт

16:08 20.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. РНКБ-Банк расширил функционал виртуальных карт до обычных пластиковых. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма.
"Обновленная виртуальная карта теперь является равноценной заменой обычной банковской карте с физическим носителем. Теперь с виртуальной карты можно в том числе снимать наличные. А также пополнять ее в банкоматах при помощи смартфона", – сообщил зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.
Чтобы воспользоваться этим сервисом, для виртуальной карты необходимо назначить пин-код. Сделать это можно всего в несколько кликов в разделе "действия" мобильного приложения банка, уточнили сотрудники отдела платежных карт.
После получения пин-кода, владельцу карты будет достаточно поднести смартфон с установленным на нем приложением Mir Pay к NFC-модулю на банкомате. Далее порядок действий будет таким же, как при использовании обычного пластика.
Специалисты отметили, что на данном этапе для открытия виртуальной карты необходимо наличие еще какой-либо физической пластиковой. Однако в будущем это условие планируется упразднить.
Онлайн-шопинг
12 декабря, 13:01
Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт
"В перспективе виртуальная карта станет отдельным независимым продуктом, который не будет требовать наличия пластиковой карты. В сочетании с возможностями биометрии виртуальная карта даст возможность пользоваться услугами РНКБ клиентам, которые находятся за пределами регионов присутствия банка", – поделился планами зампредседателя правления РНКБ.
Среди клиентов банка уже насчитывается более 150 тысяч владельцев виртуальных карт. Только за последний год их число выросло более чем вдвое, отмечают специалисты. Они связывают данный факт с безусловным удобством и безопасностью применения виртуального аналога банковского пластика при совершении онлайн платежей. Возможность пополнять баланс виртуальной карты, а также снимать с нее наличные сделала такую карту попросту незаменимой, уверены сотрудники финансовой организации.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
4CQwVszH9pSWM1qz4iN
Новости КрымаКрымРНКБ (ПАО)ЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области
16:48Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо
16:21Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ
16:11Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации
16:08РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
15:46Крымчанин получил 16 лет тюрьмы за инструкцию по производству наркотиков
15:34Крымские врачи обследовали школьников в Геническом районе
15:31Игорь Матвиенко пригласил Путина в Крым
14:37Маргарита Симоньян награждена орденом Почета
14:01Главы новых регионов России получили госнаграды от президента
13:38Владимир Путин вручает государственные награды. Видео
13:24Не Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войны
13:22В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший
13:14Сумма вкладов крымчан в ПСБ превысила миллиард рублей
12:53Россиян будут бесплатно переобучать новой профессии еще два года
12:42ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор
12:03В Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничество
11:59Семьдесят улиц Симферополя почти на двое суток останутся без воды
11:21Огромные штрафы и тюрьма: чем грозит осквернение георгиевской ленты
11:06COVID в Крыму и Севастополе: данные на 20 декабря
Лента новостейМолния