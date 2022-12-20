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РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт - РИА Новости Крым, 20.12.2022
РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
РНКБ-Банк расширил функционал виртуальных карт до обычных пластиковых. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T16:08
2022-12-20T16:08
2022-12-20T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. РНКБ-Банк расширил функционал виртуальных карт до обычных пластиковых. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма."Обновленная виртуальная карта теперь является равноценной заменой обычной банковской карте с физическим носителем. Теперь с виртуальной карты можно в том числе снимать наличные. А также пополнять ее в банкоматах при помощи смартфона", – сообщил зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.Чтобы воспользоваться этим сервисом, для виртуальной карты необходимо назначить пин-код. Сделать это можно всего в несколько кликов в разделе "действия" мобильного приложения банка, уточнили сотрудники отдела платежных карт.Специалисты отметили, что на данном этапе для открытия виртуальной карты необходимо наличие еще какой-либо физической пластиковой. Однако в будущем это условие планируется упразднить."В перспективе виртуальная карта станет отдельным независимым продуктом, который не будет требовать наличия пластиковой карты. В сочетании с возможностями биометрии виртуальная карта даст возможность пользоваться услугами РНКБ клиентам, которые находятся за пределами регионов присутствия банка", – поделился планами зампредседателя правления РНКБ.Среди клиентов банка уже насчитывается более 150 тысяч владельцев виртуальных карт. Только за последний год их число выросло более чем вдвое, отмечают специалисты. Они связывают данный факт с безусловным удобством и безопасностью применения виртуального аналога банковского пластика при совершении онлайн платежей. Возможность пополнять баланс виртуальной карты, а также снимать с нее наличные сделала такую карту попросту незаменимой, уверены сотрудники финансовой организации.РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru4CQwVszH9pSWM1qz4iN
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новости крыма, крым, рнкб (пао), экономика, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. РНКБ-Банк расширил функционал виртуальных карт до обычных пластиковых. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма.
"Обновленная виртуальная карта теперь является равноценной заменой обычной банковской карте с физическим носителем. Теперь с виртуальной карты можно в том числе снимать наличные. А также пополнять ее в банкоматах при помощи смартфона", – сообщил зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.
Чтобы воспользоваться этим сервисом, для виртуальной карты необходимо назначить пин-код. Сделать это можно всего в несколько кликов в разделе "действия" мобильного приложения банка, уточнили сотрудники отдела платежных карт.
После получения пин-кода, владельцу карты будет достаточно поднести смартфон с установленным на нем приложением Mir Pay к NFC-модулю на банкомате. Далее порядок действий будет таким же, как при использовании обычного пластика.
Специалисты отметили, что на данном этапе для открытия виртуальной карты необходимо наличие еще какой-либо физической пластиковой. Однако в будущем это условие планируется упразднить.
"В перспективе виртуальная карта станет отдельным независимым продуктом, который не будет требовать наличия пластиковой карты. В сочетании с возможностями биометрии виртуальная карта даст возможность пользоваться услугами РНКБ клиентам, которые находятся за пределами регионов присутствия банка", – поделился планами зампредседателя правления РНКБ.
Среди клиентов банка уже насчитывается более 150 тысяч владельцев виртуальных карт. Только за последний год их число выросло более чем вдвое, отмечают специалисты. Они связывают данный факт с безусловным удобством и безопасностью применения виртуального аналога банковского пластика при совершении онлайн платежей. Возможность пополнять баланс виртуальной карты, а также снимать с нее наличные сделала такую карту попросту незаменимой, уверены сотрудники финансовой организации.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru