"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
Смешному и очень скромному "грустному клоуну" Юрию Никулину сто один год
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Балбес из приключений Шурика, Семен Семеныч из "Бриллиантовой руки", непросыхающий дворник из гайдаевских "12 стульев"...
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСлева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая
Слева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая
А еще солдат из "Они сражались за Родину", пограничник из "Ко мне, Мухтар", дедушка из "Чучела"... Неприкаянный Кузьма Кузьмич из "Когда деревья были большими". Лопатин в "Двадцати днях без войны". А еще монах Патрикей из "Андрея Рублева" Тарковского...
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНародные артисты СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме Алексея Германа "Двадцать дней без войны" по повести Константина Симонова "Записки Лопатина"
Народные артисты СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме Алексея Германа "Двадцать дней без войны" по повести Константина Симонова "Записки Лопатина"
Смешному, драматичному и трагичному, искреннему и очень скромному "грустному клоуну" Юрию Никулину сегодня исполняется сто один год.
Сын актера Максим Никулин как-то рассказал РИА Новости Крым об отце, о его главных ролях и о том, как советскому артисту удавалось настолько реалистично играть самые разноплановые роли — от глуповатого жулика Балбеса до Героя Советского Союза майора Алексея Лопатина.
Народный артист СССР Юрий Никулин
"Он был Юрием Никулиным. Одним. В чем был его главный успех? Он не был великим артистом. Он был хорошим разноплановым артистом. Но с ним в то время рядом был и Леонов, и Папанов, и Тихонов, и много других талантливых артистов. Говорят – великий клоун. Не был он великим клоуном. Он был очень хорошим профессиональным, смешным клоуном, с хорошим чувством юмора, харизмой, обаянием. И в те годы рядом с ним были Олег Попов, Ротман, Маковский… Его сущность в том, что он был великим человеком. Я очень мало встречал людей как он, в которых было столько добра, честности, искренности, милосердия и справедливости. То, что всегда в дефиците. Это чувствовалось с экрана, с манежа", — рассказал Никулин-младший.
По его словам, отец не играл, он жил своими ролями.
"Он не играл другие жизни, как должен делать артист-лицедей. И в образе клоуна Юрика, и в образе майора Лопатина или Семена Семеновича он играл самого себя – как бы он поступил, окажись в таких обстоятельствах. Это высшая степень актерского дарования. Не играть роли, а жить ими. Вот он – жил", — поделился сын актера.
Говоря о самых выдающихся ролях отца, Никулин признался, что вершиной считает роль простоватого Семена Семеновича, но воспринимает он главного героя "Бриллиантовой руки" не так, как большинство зрителей.
Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука"
"Бриллиантовая рука" – это вершина. Я этот фильм смотрел раз 500, наверное. И вот в последний раз мне в голову пришло: там есть одна фраза недотепистого и наивного Семена Семеновича Горбункова: ему Володя Гуляев, играющий милиционера, дает пистолет, тот его берет в руку и говорит: "С войны не держал боевого оружия". Мне как в голову ударило: он же воевал, он фронтовик. Значит не такой уж он и недотепистый, он – другой. Он не играл Семена Семеновича, он им был", — рассказал Никулин.
Воспоминаниями о Великой Отечественной войне фронтовик, участник обороны Ленинграда Юрий Никулин делился неохотно.
"Он скупо делился воспоминаниями военных лет. Я понял его, когда стал заниматься историей войны, мы выпускали на радио программу к 40-летию Победы. Я встречался с многими фронтовиками. Черта настоящих – они неохотно и скупо делятся своими воспоминаниями. У нас сидел в студии Покрышкин (Александр Иванович Покрышкин — советский лётчик-ас, второй по результативности после Ивана Кожедуба пилот-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне — ред.),и из него клещами надо было доставать слова", — вспоминает Никулин-младший.
© РИА Новости . Чернов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме "Ко мне, Мухтар!" (1964), реж. Семен Туманов.
Народный артист СССР Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме "Ко мне, Мухтар!" (1964), реж. Семен Туманов.