"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина

"Он был Юрием Никулиным. Одним. В чем был его главный успех? Он не был великим артистом. Он был хорошим разноплановым артистом. Но с ним в то время рядом был и Леонов, и Папанов, и Тихонов, и много других талантливых артистов. Говорят – великий клоун. Не был он великим клоуном. Он был очень хорошим профессиональным, смешным клоуном, с хорошим чувством юмора, харизмой, обаянием. И в те годы рядом с ним были Олег Попов, Ротман, Маковский… Его сущность в том, что он был великим человеком. Я очень мало встречал людей как он, в которых было столько добра, честности, искренности, милосердия и справедливости. То, что всегда в дефиците. Это чувствовалось с экрана, с манежа", — рассказал Никулин-младший.