Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе
Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе
В Симферополе продолжается ликвидация последствий непогоды. Как развиваются события в городе, сообщает администрация крымской столицы. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T12:14
2026-01-18T12:14
2026-01-18T12:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ликвидация последствий непогоды. Как развиваются события в городе, сообщает администрация крымской столицы.Также, по информации администрации Симферополя, помимо очистки территорий, проводится обработка пешеходных зон, тротуаров и остановок общественного транспорта противогололедными материалами для обеспечения безопасносного и комфортного передвижения пешеходов.Обращения по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега и наледи администрация просит направлять:- в чат-бот - @adm_simfbot- в ЕДДС по телефонам: +7 (978) 944-39-59 и +7 (918) 030-01-12
Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе
Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе
12:14 18.01.2026 (обновлено: 12:25 18.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ликвидация последствий непогоды. Как развиваются события в городе, сообщает администрация крымской столицы.
"На улицах города ежедневно работают около 450 дворников. С раннего утра к работам приступили сотрудники МБУ "Город", управляющих компаний и подрядных организаций", - говорится в сообщении.
Также, по информации администрации Симферополя, помимо очистки территорий, проводится обработка пешеходных зон, тротуаров и остановок общественного транспорта противогололедными материалами для обеспечения безопасносного и комфортного передвижения пешеходов.
Обращения по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега и наледи администрация просит направлять:
- в чат-бот - @adm_simfbot
- в ЕДДС по телефонам: +7 (978) 944-39-59 и +7 (918) 030-01-12
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.