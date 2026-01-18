https://crimea.ria.ru/20260118/anomalnaya-pogoda-v-krymu---obstanovka-v-simferopole-1152480055.html

Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе

Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе

В Симферополе продолжается ликвидация последствий непогоды. Как развиваются события в городе, сообщает администрация крымской столицы.

2026-01-18

2026-01-18T12:14

2026-01-18T12:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ликвидация последствий непогоды. Как развиваются события в городе, сообщает администрация крымской столицы.Также, по информации администрации Симферополя, помимо очистки территорий, проводится обработка пешеходных зон, тротуаров и остановок общественного транспорта противогололедными материалами для обеспечения безопасносного и комфортного передвижения пешеходов.Обращения по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега и наледи администрация просит направлять:- в чат-бот - @adm_simfbot- в ЕДДС по телефонам: +7 (978) 944-39-59 и +7 (918) 030-01-12Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

