Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
Более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается,... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T13:21
2026-01-18T13:21
евгений балицкий
атаки всу
обстрелы всу
запорожская область
новости
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали минувшей ночью энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
Новости
евгений балицкий, атаки всу, обстрелы всу, запорожская область, новости, отключение электроэнергии
Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света

Более 205 тыс абонентов в Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ

13:21 18.01.2026
 
ЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали минувшей ночью энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.
"На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 205 139 абонентов в 365 населенных пунктах. Идет сокращение количества отключенных потребителей, но при этом проблема с частыми отключениями сохраняется, что отражается на теплосетях", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
09:22
Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор
 
Евгений БалицкийАтаки ВСУОбстрелы ВСУЗапорожская областьНовостиОтключение электроэнергии
 
