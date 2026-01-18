https://crimea.ria.ru/20260118/bolee-205-tysyach-abonentov-v-zaporozhskoy-oblasti-ostayutsya-bez-sveta-1152480887.html

Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали минувшей ночью энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

