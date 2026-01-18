https://crimea.ria.ru/20260118/bolee-205-tysyach-abonentov-v-zaporozhskoy-oblasti-ostayutsya-bez-sveta-1152480887.html
Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
Более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается,... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T13:21
2026-01-18T13:21
2026-01-18T13:21
евгений балицкий
атаки всу
обстрелы всу
запорожская область
новости
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали минувшей ночью энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260118/elektrosnabzhenie-v-khersonskoy-oblasti-vosstanovleno---gubernator-1152475651.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f041ff7dae77e32078919ff88af0035d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, атаки всу, обстрелы всу, запорожская область, новости, отключение электроэнергии
Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
Более 205 тыс абонентов в Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ