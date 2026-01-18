https://crimea.ria.ru/20260118/opasnoe-katanie-detey-na-vatrushkakh-ustroili-v-krymu-1152483458.html

Опасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму

2026-01-18T16:43

симферопольский район

новости крыма

госавтоинспекция крыма

мвд по республике крым

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152483595_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_608a9911bc2fd9722b4a1286228c5056.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе водитель иномарки прицепил троих детей на "ватрушках" и прокатил по заснеженной дороге. Нарушителю выписали административный штраф. Об этом сообщили в республиканском МВД."Госавтоинспекция пресекла опасную буксировку "ватрушек" с детьми в Симферопольском районе", – сказано в сообщении.Публикацию выявили ходе мониторинга соцсетей. На кадрах – водитель Volkswagen Touareg пристегнул к своему автомобилю три "ватрушки" и катался с детьми по улицам района.Кроме того, водитель привлечен к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности.Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать меры безопасности: катание на тюбингах, санках или “ватрушках” разрешено только в отведенных для этого площадках, не примыкающих к дорогам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная погода в Крыму - обстановка в СимферополеЛегковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом

симферопольский район

