Опасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму
Опасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму
В Симферопольском районе водитель иномарки прицепил троих детей на "ватрушках" и прокатил по заснеженной дороге. Нарушителю выписали административный штраф. Об... РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе водитель иномарки прицепил троих детей на "ватрушках" и прокатил по заснеженной дороге. Нарушителю выписали административный штраф. Об этом сообщили в республиканском МВД."Госавтоинспекция пресекла опасную буксировку "ватрушек" с детьми в Симферопольском районе", – сказано в сообщении.Публикацию выявили ходе мониторинга соцсетей. На кадрах – водитель Volkswagen Touareg пристегнул к своему автомобилю три "ватрушки" и катался с детьми по улицам района.Кроме того, водитель привлечен к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности.Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать меры безопасности: катание на тюбингах, санках или "ватрушках" разрешено только в отведенных для этого площадках, не примыкающих к дорогам.
