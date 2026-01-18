https://crimea.ria.ru/20260118/v-sevastopole-sgorel-zhiloy-dom-1152479432.html
В Севастополе сгорел жилой дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ночью загорелся частный дом на площади 30 "квадратов". Жертв нет, причины устанавливаются. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по городу.Сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме в селе Полюшко поступило ночью в 3 часа 41 минуту, уточнили спасатели. Специалисты незамедлительно прибыли к месту, людей внутри не обнаружили, обошлось без жертв.Накануне сообщалось, что в Севастополе в частном двухэтажном доме произошел пожар на площади 150 квадратных метров. Огонь вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром в субботу. Загорелся двухэтажный частный дом.В пресс-службе регионального МЧС ранее рассказали, что в Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожарВ Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человекаВ Севастополе горит кафе - что известно
