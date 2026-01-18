Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Севастополе сгорел жилой дом
В Севастополе сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Севастополе сгорел жилой дом
В Севастополе ночью загорелся частный дом на площади 30 "квадратов". Жертв нет, причины устанавливаются. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T11:35
2026-01-18T11:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ночью загорелся частный дом на площади 30 "квадратов". Жертв нет, причины устанавливаются. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по городу.Сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме в селе Полюшко поступило ночью в 3 часа 41 минуту, уточнили спасатели. Специалисты незамедлительно прибыли к месту, людей внутри не обнаружили, обошлось без жертв.Накануне сообщалось, что в Севастополе в частном двухэтажном доме произошел пожар на площади 150 квадратных метров. Огонь вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром в субботу. Загорелся двухэтажный частный дом.В пресс-службе регионального МЧС ранее рассказали, что в Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ночью загорелся частный дом на площади 30 "квадратов". Жертв нет, причины устанавливаются. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по городу.
"Пожар в частном доме потушен силами МЧС России по Севастополю", – сказано в сообщении.
Сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме в селе Полюшко поступило ночью в 3 часа 41 минуту, уточнили спасатели. Специалисты незамедлительно прибыли к месту, людей внутри не обнаружили, обошлось без жертв.
"Пожар площадью 30 квадратных метров локализовали за полчаса. Полностью его ликвидировали в 05:00. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Севастополе в частном двухэтажном доме произошел пожар на площади 150 квадратных метров. Огонь вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром в субботу. Загорелся двухэтажный частный дом.
В пресс-службе регионального МЧС ранее рассказали, что в Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина – повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей.
